У Любомлі водій авто збив листоношу і втік: потерпіла померла в лікарні





Як повідомили



Біля 19:30 на вулиці 1 Травня неподалік молитовного будинку було виявили велосипедистку 1981 року народження, яку збив невідомий водій автомобіля і зник з місця події. Оперативно-розшуковими заходами правоохоронці встановили, що ДТП скоїв житель села Бережці, 1989 року народження, який, до слова, кілька місяців тому притягався до відповідальності за водіння напідпитку.



Потерпілу з тілесними ушкодженнями госпіталізували у реанімаційне відділення Любомльської лікарні, де, на жаль, вона померла наступного дня. Як з’ясувалося, жінка працювала у Любомлі листоношею. Без мами залишилося двоє дітей.



Усі обставини трагедії з’ясовує досудове слідство. Відомості про подію внесені до ЄРДР за ч. 2 ст. 286 ККУ.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Любомлі внаслідок ДТП померла жінка. Як з’ясувалося, волинянка працювала листоношею. Без мами залишилося двоє дітей.Як повідомили “Нашому життю” у Любомльському відділі поліції, аварія сталася у п’ятницю, 8 січня.Біля 19:30 на вулиці 1 Травня неподалік молитовного будинку було виявили велосипедистку 1981 року народження, яку збив невідомий водій автомобіля і зник з місця події. Оперативно-розшуковими заходами правоохоронці встановили, що ДТП скоїв житель села Бережці, 1989 року народження, який, до слова, кілька місяців тому притягався до відповідальності за водіння напідпитку.Потерпілу з тілесними ушкодженнями госпіталізували у реанімаційне відділення Любомльської лікарні, де, на жаль, вона померла наступного дня. Як з’ясувалося, жінка працювала у Любомлі листоношею. Без мами залишилося двоє дітей.Усі обставини трагедії з’ясовує досудове слідство. Відомості про подію внесені до ЄРДР за ч. 2 ст. 286 ККУ.

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