На території луцької школи виявили склад будівельних відходів. ФОТО





Про це



Очільник Державної екологічної інспекції у Волинській області Олександр Кралюк зобов’язав директора прибрати сміття.



Керівник навчального закладу пояснив, що будівельне сміття лишилось після ремонтних робіт. Вивезти відходи протягом тижня має управління капітального будівництва Луцької міської ради.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку на території школи №17 кілька місяців лежить будівельне сміття.Про це повідомляє Державна екологічна служба у Волинській області.Очільник Державної екологічної інспекції у Волинській областізобов’язав директора прибрати сміття.Керівник навчального закладу пояснив, що будівельне сміття лишилось після ремонтних робіт. Вивезти відходи протягом тижня має управління капітального будівництва Луцької міської ради.

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