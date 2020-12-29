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На території луцької школи виявили склад будівельних відходів. ФОТО

На території луцької школи виявили склад будівельних відходів. ФОТО
У Луцьку на території школи №17 кілька місяців лежить будівельне сміття.

Про це повідомляє Державна екологічна служба у Волинській області.

Очільник Державної екологічної інспекції у Волинській області Олександр Кралюк зобов’язав директора прибрати сміття.

Керівник навчального закладу пояснив, що будівельне сміття лишилось після ремонтних робіт. Вивезти відходи протягом тижня має управління капітального будівництва Луцької міської ради.

На території луцької школи виявили склад будівельних відходів. ФОТО
На території луцької школи виявили склад будівельних відходів. ФОТО

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Теги: Луцьк, школа, екоінспекція
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