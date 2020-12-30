У ФК «Волинь» назвали найкращого футболіста 2020 року
Сьогодні, 13:03
За підсумками голосування найкращим гравцем ФК "Волинь" 2020 року став Богдан Оринчак.
Про це повідомляють на сайті "Волині".
Голосування проводилося на офіційному сайті футбольного клубу, а також на сторінках «Волині» у Facebook та Instagram.
Півзахисник «Хрестоносців» отримав майже половину голосів від прихильників клубу "Волинь", а на другу та третю сходинки у голосуванні футбольні виборці поставили капітана команди Сергія Сімініна та одне із відкриттів минулого року – Артура Рябова.
"Богдану Оринчаку довелося вриватися до складу «Волині» безпосередньо під час сезону – фактично, він став одним із останніх новачків «Хрестоносців» цього сезону. Розпочавши як атакувальний півзахисник, уродженець Прикарпаття поступово змусив тренерський штаб розраховувати на себе, як на головного нападника команди – і не підвів, принісши клубу декілька важливих перемог, забивши чотири голи та віддавши гольову передачу. Разом із тим, наш 10-й номер став найкращим гравцем 16-го туру, а також увійшов до символічної збірної півріччя Першої ліги від «Спорт Арени»", - йдеться на сайті клубу.
Нагадують, що у попередні роки переможцями референдуму стали такі гравці:
2002 – Самір Алієв
2003 – Камал Гулієв
2004, 2005 – Василь Сачко
2006 – Майкл Чиді Алозі
2007 – Жадер да Сільва
2008, 2009, 2010 – Олександр Пищур
2011 – Ванче Шиков
2012, 2013 – Сергій Сімінін
2014 – Ерік Бікфалві
2015 – Сандро Кобахідзе
2016 – Сергій Петров
2017 – голосування не проводилося
2018, 2019 – Денис Кожанов
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Про це повідомляють на сайті "Волині".
Голосування проводилося на офіційному сайті футбольного клубу, а також на сторінках «Волині» у Facebook та Instagram.
Півзахисник «Хрестоносців» отримав майже половину голосів від прихильників клубу "Волинь", а на другу та третю сходинки у голосуванні футбольні виборці поставили капітана команди Сергія Сімініна та одне із відкриттів минулого року – Артура Рябова.
"Богдану Оринчаку довелося вриватися до складу «Волині» безпосередньо під час сезону – фактично, він став одним із останніх новачків «Хрестоносців» цього сезону. Розпочавши як атакувальний півзахисник, уродженець Прикарпаття поступово змусив тренерський штаб розраховувати на себе, як на головного нападника команди – і не підвів, принісши клубу декілька важливих перемог, забивши чотири голи та віддавши гольову передачу. Разом із тим, наш 10-й номер став найкращим гравцем 16-го туру, а також увійшов до символічної збірної півріччя Першої ліги від «Спорт Арени»", - йдеться на сайті клубу.
Нагадують, що у попередні роки переможцями референдуму стали такі гравці:
2002 – Самір Алієв
2003 – Камал Гулієв
2004, 2005 – Василь Сачко
2006 – Майкл Чиді Алозі
2007 – Жадер да Сільва
2008, 2009, 2010 – Олександр Пищур
2011 – Ванче Шиков
2012, 2013 – Сергій Сімінін
2014 – Ерік Бікфалві
2015 – Сандро Кобахідзе
2016 – Сергій Петров
2017 – голосування не проводилося
2018, 2019 – Денис Кожанов
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