У ФК «Волинь» назвали найкращого футболіста 2020 року

Богдан Оринчак.



Про це повідомляють на



Голосування проводилося на офіційному сайті футбольного клубу, а також на сторінках «Волині» у Facebook та Instagram.



Півзахисник «Хрестоносців» отримав майже половину голосів від прихильників клубу "Волинь", а на другу та третю сходинки у голосуванні футбольні виборці поставили капітана команди Сергія Сімініна та одне із відкриттів минулого року – Артура Рябова.



"Богдану Оринчаку довелося вриватися до складу «Волині» безпосередньо під час сезону – фактично, він став одним із останніх новачків «Хрестоносців» цього сезону. Розпочавши як атакувальний півзахисник, уродженець Прикарпаття поступово змусив тренерський штаб розраховувати на себе, як на головного нападника команди – і не підвів, принісши клубу декілька важливих перемог, забивши чотири голи та віддавши гольову передачу. Разом із тим, наш 10-й номер став найкращим гравцем 16-го туру, а також увійшов до символічної збірної півріччя Першої ліги від «Спорт Арени»", - йдеться на сайті клубу.







Нагадують, що у попередні роки переможцями референдуму стали такі гравці:



2002 – Самір Алієв

2003 – Камал Гулієв

2004, 2005 – Василь Сачко

2006 – Майкл Чиді Алозі

2007 – Жадер да Сільва

2008, 2009, 2010 – Олександр Пищур

2011 – Ванче Шиков

2012, 2013 – Сергій Сімінін

2014 – Ерік Бікфалві

2015 – Сандро Кобахідзе

2016 – Сергій Петров

2017 – голосування не проводилося

2018, 2019 – Денис Кожанов

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. За підсумками голосування найкращим гравцем ФК "Волинь" 2020 року ставПро це повідомляють на сайті "Волині". Голосування проводилося на офіційному сайті футбольного клубу, а також на сторінках «Волині» у Facebook та Instagram.Півзахисник «Хрестоносців» отримав майже половину голосів від прихильників клубу "Волинь", а на другу та третю сходинки у голосуванні футбольні виборці поставили капітана командита одне із відкриттів минулого року –"Богдану Оринчаку довелося вриватися до складу «Волині» безпосередньо під час сезону – фактично, він став одним із останніх новачків «Хрестоносців» цього сезону. Розпочавши як атакувальний півзахисник, уродженець Прикарпаття поступово змусив тренерський штаб розраховувати на себе, як на головного нападника команди – і не підвів, принісши клубу декілька важливих перемог, забивши чотири голи та віддавши гольову передачу. Разом із тим, наш 10-й номер став найкращим гравцем 16-го туру, а також увійшов до символічної збірної півріччя Першої ліги від «Спорт Арени»", - йдеться на сайті клубу.Нагадують, що у попередні роки переможцями референдуму стали такі гравці:2002 –2003 –2004, 2005 –2006 –2007 –2008, 2009, 2010 –2011 –2012, 2013 –2014 –2015 –2016 –2017 –2018, 2019 –

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