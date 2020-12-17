Перші дні локдауну: у поліції повідомили про виявлені на Волині порушення
Сьогодні, 13:40
Від початку введення локдауну, із 8 січня, правоохоронці провели 196 відпрацювань щодо дотримання суб’єктами господарювання карантинних обмежень. Загалом перевірили понад тисячу закладів.
Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волині.
Щоденно на території області працює близько чотирьох десятків мобільних груп, у тому числі спільні із представниками Держпродспоживслужби.
Під час перевірок за три дні, з 8 по 10 січня, поліцейські виявили 92 порушення. У результаті – склали 10 протоколів за ч. 1 ст. 44-3 (порушення правил щодо карантину людей, санітарно-гігієнічних, санітарно-протиепідемічних правил і норм, передбачених Законом України "Про захист населення від інфекційних хвороб", іншими актами законодавства, а також рішень органів місцевого самоврядування з питань боротьби з інфекційними хворобами) та винесли 82 постанови ч. 2 ст. 44-3 (перебування в громадських будинках, спорудах, громадському транспорті під час дії карантину без вдягнутих засобів індивідуального захисту, зокрема респіраторів або захисних масок, що закривають ніс та рот, у тому числі виготовлених самостійно) Кодексу України про адміністративні правопорушення.
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Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волині.
Щоденно на території області працює близько чотирьох десятків мобільних груп, у тому числі спільні із представниками Держпродспоживслужби.
Під час перевірок за три дні, з 8 по 10 січня, поліцейські виявили 92 порушення. У результаті – склали 10 протоколів за ч. 1 ст. 44-3 (порушення правил щодо карантину людей, санітарно-гігієнічних, санітарно-протиепідемічних правил і норм, передбачених Законом України "Про захист населення від інфекційних хвороб", іншими актами законодавства, а також рішень органів місцевого самоврядування з питань боротьби з інфекційними хворобами) та винесли 82 постанови ч. 2 ст. 44-3 (перебування в громадських будинках, спорудах, громадському транспорті під час дії карантину без вдягнутих засобів індивідуального захисту, зокрема респіраторів або захисних масок, що закривають ніс та рот, у тому числі виготовлених самостійно) Кодексу України про адміністративні правопорушення.
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