Перші дні локдауну: у поліції повідомили про виявлені на Волині порушення





Про це



Щоденно на території області працює близько чотирьох десятків мобільних груп, у тому числі спільні із представниками Держпродспоживслужби.



Під час перевірок за три дні, з 8 по 10 січня, поліцейські виявили 92 порушення. У результаті – склали 10 протоколів за ч. 1 ст. 44-3 (порушення правил щодо карантину людей, санітарно-гігієнічних, санітарно-протиепідемічних правил і норм, передбачених Законом України "Про захист населення від інфекційних хвороб", іншими актами законодавства, а також рішень органів місцевого самоврядування з питань боротьби з інфекційними хворобами) та винесли 82 постанови ч. 2 ст. 44-3 (перебування в громадських будинках, спорудах, громадському транспорті під час дії карантину без вдягнутих засобів індивідуального захисту, зокрема респіраторів або захисних масок, що закривають ніс та рот, у тому числі виготовлених самостійно) Кодексу України про адміністративні правопорушення.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Від початку введення локдауну, із 8 січня, правоохоронці провели 196 відпрацювань щодо дотримання суб’єктами господарювання карантинних обмежень. Загалом перевірили понад тисячу закладів.Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волині.Щоденно на території області працює близько чотирьох десятків мобільних груп, у тому числі спільні із представниками Держпродспоживслужби.Під час перевірок за три дні, з 8 по 10 січня, поліцейські виявили 92 порушення. У результаті – склали 10 протоколів за ч. 1 ст. 44-3 (порушення правил щодо карантину людей, санітарно-гігієнічних, санітарно-протиепідемічних правил і норм, передбачених Законом України "Про захист населення від інфекційних хвороб", іншими актами законодавства, а також рішень органів місцевого самоврядування з питань боротьби з інфекційними хворобами) та винесли 82 постанови ч. 2 ст. 44-3 (перебування в громадських будинках, спорудах, громадському транспорті під час дії карантину без вдягнутих засобів індивідуального захисту, зокрема респіраторів або захисних масок, що закривають ніс та рот, у тому числі виготовлених самостійно) Кодексу України про адміністративні правопорушення.

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