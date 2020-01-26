У Луцьку повернули додому підлітка, який вночі пішов «погуляти»

Луцькі патрульні помітили 13-річного хлопця на вулиці Данила Галицького, який самостійно йшов містом, близько 2-ї години ночі.Сталося це 11 січня, інформує патрульна поліція Волині у фейсбуці.Інспектори запитали у неповнолітнього, куди він прямує. Останній повідомив, що повертається додому, оскільки перебував у свого друга.Охоронці правопорядку доставили хлопця за місцем проживання на вулицю Гнідавську та передали його бабусі, яка розповіла, що мати 13-річного хлопчика перебуває за містом та не знає про його нічні "гуляння".Окрім цього, патрульні встановили, що 32-річна мати уже притягалася до відповідальності за неналежне виконання батьківських обов’язків.Щодо цієї події матеріали справи передані в ювенальну превенцію.