Ресторація «Брама» під час локдауну працює у форматі «на виніс»*

У ресторації "Брама" дотримуються постанови уряду про локдаун та повідомляють, що з 8 січня до 24 січня працююють у форматі "на виніс".Про це інформує адміністрація закладу."Ресторація "Брама" працює "на виніс", щоб ви могли посмакувати улюбленими стравами. Ми з нетерпінням чекаємо на Вас. Будь-які зміни щодо карантину згідно постанов уряду будемо виконувати", - йдеться у повідомленні.