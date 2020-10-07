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Ресторація «Брама» під час локдауну працює у форматі «на виніс»*

Ресторація «Брама» під час локдауну працює у форматі «на виніс»*
У ресторації "Брама" дотримуються постанови уряду про локдаун та повідомляють, що з 8 січня до 24 січня працююють у форматі "на виніс".

Про це інформує адміністрація закладу.

"Ресторація "Брама" працює "на виніс", щоб ви могли посмакувати улюбленими стравами. Ми з нетерпінням чекаємо на Вас. Будь-які зміни щодо карантину згідно постанов уряду будемо виконувати", - йдеться у повідомленні.

Ресторація «Брама» під час локдауну працює у форматі «на виніс»*


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Теги: Брама, ресторація, робота, локдаун
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