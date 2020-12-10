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На автодорозі «Київ-Ковель-Ягодин» маршрутка збила двох пішоходів. ФОТО

На автодорозі «Київ-Ковель-Ягодин» маршрутка збила двох пішоходів. ФОТО
У ДТП на автодорозі «Київ-Ковель-Ягодин» за участі маршрутки один пішохід загинув, інший — травмувався.

Смертельна дорожньо-транспортна пригода за участю маршрутного таксі сполученням «Вараш-Великі Цепцевичі» сталася вчора, 10 січня, о 20:40, інформує поліція Рівненської області.

Поліцейські встановили, що на автодорозі «Київ-Ковель-Ягодин» між селами Сварині та Ромейки 46-річний водій автомобіля «Mercedes-Benz» допустив наїзд на двох осіб. Внаслідок отриманих травм на місці події загинула 37-річна жителька села Ромейки, а її односелець госпіталізований до районної лікарні. За попередньою інформацією, світловідбиваючих елементів на одязі пішоходів не було.

Кермувальник за результатами огляду на стан сп’яніння був тверезий. Транспортний засіб вилучений.

За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого, слідчі слідчого управління розпочали досудове розслідування за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України.

На автодорозі «Київ-Ковель-Ягодин» маршрутка збила двох пішоходів. ФОТО
На автодорозі «Київ-Ковель-Ягодин» маршрутка збила двох пішоходів. ФОТО

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Теги: смертельна аварія, Київ-Ковель-Ягодин
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