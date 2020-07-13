Без шолома та документів: у Луцьку водій квадроцикла втікав від патрульних





Вчора ввечері, патрулюючи по вулиці Володимирська у Луцьку, інспектори помітили квадроцикл, керманич якого здійснював рух без мотошолома,



Увімкнувши проблискові маячки та звукову сирену, патрульні зупиняли транспортний засіб, однак кермувальник це проігнорував та пришвидшив рух.



Після зупинки, як виявилося, чоловік не мав при собі жодних документів. У результаті на нього склали адміністративні матеріали за ч. 1 ст. 122-2 (Невиконання водіями вимог про зупинку), ч. 1 ст. 121 (Керування водієм транспортним засобом, що має несправності), ч. 5 ст.121 (Порушення правил користування мотошоломами), ч. 6 ст. 121 (Керування водієм транспортним засобом з неосвітленим номерним знаком), ч. 1 ст. 122 (Порушення вимог розмітки), ч. 2 ст. 122 (Порушення правил проїзду перехресть), ч.1 ст.126 (Керування транспортним засобом особою, яка не має відповідних документів), ст. 125 (Інші порушення правил дорожнього руху) КУпАП.



Зауважують, для керування квадроциклами потрібно мати посвідчення водія категорії "В1".

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Луцькі патрульні склали адмінматеріали на керманича квадроцикла, який їздив без документів та шолома.Вчора ввечері, патрулюючи по вулиці Володимирська у Луцьку, інспектори помітили квадроцикл, керманич якого здійснював рух без мотошолома, повідомляє пресслужба патрульної поліції у Волинській області.Увімкнувши проблискові маячки та звукову сирену, патрульні зупиняли транспортний засіб, однак кермувальник це проігнорував та пришвидшив рух.Після зупинки, як виявилося, чоловік не мав при собі жодних документів. У результаті на нього склали адміністративні матеріали за ч. 1 ст. 122-2 (Невиконання водіями вимог про зупинку), ч. 1 ст. 121 (Керування водієм транспортним засобом, що має несправності), ч. 5 ст.121 (Порушення правил користування мотошоломами), ч. 6 ст. 121 (Керування водієм транспортним засобом з неосвітленим номерним знаком), ч. 1 ст. 122 (Порушення вимог розмітки), ч. 2 ст. 122 (Порушення правил проїзду перехресть), ч.1 ст.126 (Керування транспортним засобом особою, яка не має відповідних документів), ст. 125 (Інші порушення правил дорожнього руху) КУпАП.Зауважують, для керування квадроциклами потрібно мати посвідчення водія категорії "В1".

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