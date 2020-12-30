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В Чорнобильській зоні затримали туристів-нелегалів, серед яких – волиняни. ФОТО

В Чорнобильській зоні затримали туристів-нелегалів, серед яких – волиняни. ФОТО
Упродовж різдвяних свят поліцейські у зоні ЧАЕС виявили 11 туристів-порушників, серед яких - жителі Волинської області.

Туристи прибули до зони відчуження з метою екстремального туризму. Всі вони проникли на територію незаконно, минаючи контрольно-пропускні пункти, повідомляє поліція Київської області.

Так, під час патрулювання поблизу відселеного міста Прип’ять, а також сіл Поліське та Стечанка поліцейські виявили 11 шукачів екстремального туризму з міста Києва, Київської та Волинської областей. Найстаршому з них - 32 роки, а наймолодшому - 18.

Зазначають, що 32-річна жінка та 21-річний юнак, виявлені поблизу села Прип’ять, відвідували незаконно зону ЧАЕС не вперше. Тиждень тому поліцейські склали щодо них адміністративні матеріали за фактом проникнення до забороненої зони.

Відносно всіх порушників поліцейські склали протоколи за ст. 46-1 (Порушення вимог режиму радіаційної безпеки в місцевостях, що зазнали радіоактивного забруднення) Кодексу України про адміністративні правопорушення. Порушникам загрожує покарання у вигляді штрафу від 20 до 30 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Адміністративні матеріали направлені до суду для прийняття рішення.

В Чорнобильській зоні затримали туристів-нелегалів, серед яких – волиняни. ФОТО
В Чорнобильській зоні затримали туристів-нелегалів, серед яких – волиняни. ФОТО

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Теги: Чорнибильська зона, туристи, волиняни
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