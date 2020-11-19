У місті на Волині зросли тарифи на воду





Про це повідомляє



Як зазначив директор підприємства “Нововолинськводоканал” Володимир Озімчук, основна причина зростання тарифів – необхідність віддавати кредит Світовому банку, за кошти якого було проведено модернізацію системи водопостачання.



Згідно з новими тарифами, вартість метра кубічного води та стоків разом – 33,94 грн. з ПДВ в т. ч. Централізоване водопостачання обійдеться у 16,94 грн. за 1 м. куб. з ПДВ; централізоване водовідведення – 17,00 грн. за 1 м. куб. з ПДВ;



Підвищилися тарифи на 23, 3% за водопостачання та на 14, 8% за водовідведення.



Нагадаємо, у Нововолинську за кредитні кошти зробили 5 насосних станцій, 5 мільйонів пішли на водопровід. Загалом замінили 25 км головного водогону і 2 км з’єднань між ним.



Для забезпечення беззбиткової діяльності підприємства «Нововолинськводоканал», здійснення сплати відсотків за користування кредитом та основної суми субкредиту в рамках спільного з Міжнародним банком реконструкції та розвитку проєкту «Розвиток міської інфраструктури-2», очікувана сума до сплати у 2021 році становить 12,9 млн. грн.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 11-го січня у Нововолинську на засіданні виконавчого комітету затвердили нові тарифи на централізоване водопостачання та водовідведення.Про це повідомляє БУГ Як зазначив директор підприємства “Нововолинськводоканал”, основна причина зростання тарифів – необхідність віддавати кредит Світовому банку, за кошти якого було проведено модернізацію системи водопостачання.Згідно з новими тарифами, вартість метра кубічного води та стоків разом – 33,94 грн. з ПДВ в т. ч. Централізоване водопостачання обійдеться у 16,94 грн. за 1 м. куб. з ПДВ; централізоване водовідведення – 17,00 грн. за 1 м. куб. з ПДВ;Підвищилися тарифи на 23, 3% за водопостачання та на 14, 8% за водовідведення.Нагадаємо, у Нововолинську за кредитні кошти зробили 5 насосних станцій, 5 мільйонів пішли на водопровід. Загалом замінили 25 км головного водогону і 2 км з’єднань між ним.Для забезпечення беззбиткової діяльності підприємства «Нововолинськводоканал», здійснення сплати відсотків за користування кредитом та основної суми субкредиту в рамках спільного з Міжнародним банком реконструкції та розвитку проєкту «Розвиток міської інфраструктури-2», очікувана сума до сплати у 2021 році становить 12,9 млн. грн.

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