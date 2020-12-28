На Волині розшукують безвісти зниклого чоловіка. ФОТО
Сьогодні, 16:03
Волинські поліцейські розшукують Бірука Віталія Васильовича, 20.04.1984 р.н., жителя села Замшани Ратнівського району.
Про це повідомляє Ратнівський відділ поліції ГУНП у Волинській області.
Проживав разом із сестрою на вулиці Щорса, 5. Востаннє бачила сестра в 3 год ночі з 5 на 6 січня 2021 року.
Особливі прикмети: на правій щоці наявний шрам.
Був одягнений: чорну шапку, чорну куртку з коричневими вставками, сірі штани (роба), зелені чоботи. При собі мав телефон без сім-карти, в якості ліхтарика. Донині його місце перебування невідоме.
Хто бачив чи володіє інформацією про місце знаходження вказаного громадянина або бачив його після 6 січня 2021 року, просять повідомити на номер +380987747011 або 102.
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Про це повідомляє Ратнівський відділ поліції ГУНП у Волинській області.
Проживав разом із сестрою на вулиці Щорса, 5. Востаннє бачила сестра в 3 год ночі з 5 на 6 січня 2021 року.
Особливі прикмети: на правій щоці наявний шрам.
Був одягнений: чорну шапку, чорну куртку з коричневими вставками, сірі штани (роба), зелені чоботи. При собі мав телефон без сім-карти, в якості ліхтарика. Донині його місце перебування невідоме.
Хто бачив чи володіє інформацією про місце знаходження вказаного громадянина або бачив його після 6 січня 2021 року, просять повідомити на номер +380987747011 або 102.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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