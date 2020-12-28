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На Волині розшукують безвісти зниклого чоловіка. ФОТО

На Волині розшукують безвісти зниклого чоловіка. ФОТО
Волинські поліцейські розшукують Бірука Віталія Васильовича, 20.04.1984 р.н., жителя села Замшани Ратнівського району.

Про це повідомляє Ратнівський відділ поліції ГУНП у Волинській області.

Проживав разом із сестрою на вулиці Щорса, 5. Востаннє бачила сестра в 3 год ночі з 5 на 6 січня 2021 року.

Особливі прикмети: на правій щоці наявний шрам.

Був одягнений: чорну шапку, чорну куртку з коричневими вставками, сірі штани (роба), зелені чоботи. При собі мав телефон без сім-карти, в якості ліхтарика. Донині його місце перебування невідоме.

Хто бачив чи володіє інформацією про місце знаходження вказаного громадянина або бачив його після 6 січня 2021 року, просять повідомити на номер +380987747011 або 102.

На Волині розшукують безвісти зниклого чоловіка. ФОТО

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Теги: розшук, волиянин, поліція, Ратнівський район
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