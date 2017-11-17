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У дитячому садку Вінниці вибухнув невідомий предмет

У дитячому садку Вінниці вибухнув невідомий предмет
Поліція встановлює обставини вибуху невідомого предмета в дитячому садочку міста Вінниці.

Про це повідомляє Міністерство внутрішніх справ України.

За словами начальника Вінницького районного управління поліції Віталія Курчика, слідчо-оперативна група встановила, що під час прогулянки діти знайшли на території дошкільного навчального закладу невідомий предмет, під час гри з яким він вибухнув.

Попередньо встановлено, що вибухнула саморобна петарда.

Незначні травми отримали троє дітей - 5-річна дівчинка та двоє 6-річних хлопчиків. Дітей оглянули лікарі. Госпіталізації вони не потребували.

У дитячому садку Вінниці вибухнув невідомий предмет
У дитячому садку Вінниці вибухнув невідомий предмет

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Теги: вибух, дитсадок, Вінниця
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