У дитячому садку Вінниці вибухнув невідомий предмет





Про це повідомляє Міністерство внутрішніх справ України.



За словами начальника Вінницького районного управління поліції Віталія Курчика, слідчо-оперативна група встановила, що під час прогулянки діти знайшли на території дошкільного навчального закладу невідомий предмет, під час гри з яким він вибухнув.



Попередньо встановлено, що вибухнула саморобна петарда.



Незначні травми отримали троє дітей - 5-річна дівчинка та двоє 6-річних хлопчиків. Дітей оглянули лікарі. Госпіталізації вони не потребували.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Поліція встановлює обставини вибуху невідомого предмета в дитячому садочку міста Вінниці.Про це повідомляє Міністерство внутрішніх справ України.За словами начальника Вінницького районного управління поліції, слідчо-оперативна група встановила, що під час прогулянки діти знайшли на території дошкільного навчального закладу невідомий предмет, під час гри з яким він вибухнув.Попередньо встановлено, що вибухнула саморобна петарда.Незначні травми отримали троє дітей - 5-річна дівчинка та двоє 6-річних хлопчиків. Дітей оглянули лікарі. Госпіталізації вони не потребували.

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