У дитячому садку Вінниці вибухнув невідомий предмет
Сьогодні, 16:55
Поліція встановлює обставини вибуху невідомого предмета в дитячому садочку міста Вінниці.
Про це повідомляє Міністерство внутрішніх справ України.
За словами начальника Вінницького районного управління поліції Віталія Курчика, слідчо-оперативна група встановила, що під час прогулянки діти знайшли на території дошкільного навчального закладу невідомий предмет, під час гри з яким він вибухнув.
Попередньо встановлено, що вибухнула саморобна петарда.
Незначні травми отримали троє дітей - 5-річна дівчинка та двоє 6-річних хлопчиків. Дітей оглянули лікарі. Госпіталізації вони не потребували.
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Про це повідомляє Міністерство внутрішніх справ України.
За словами начальника Вінницького районного управління поліції Віталія Курчика, слідчо-оперативна група встановила, що під час прогулянки діти знайшли на території дошкільного навчального закладу невідомий предмет, під час гри з яким він вибухнув.
Попередньо встановлено, що вибухнула саморобна петарда.
Незначні травми отримали троє дітей - 5-річна дівчинка та двоє 6-річних хлопчиків. Дітей оглянули лікарі. Госпіталізації вони не потребували.
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