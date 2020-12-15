Ексфорвард «Волині» очолить МФК «Миколаїв»

Анатолій Діденко стане головним тренером МФК Миколаїв-2.



Про це повідомляє

Першу частину сезону коуч провів у тренерському штабі Іллі Близнюка в першій команді Миколаєва. На новій посаді Діденко змінить Миколу Попелишко.



Діденко – вихованець миколаївського футболу, який виступав на позиції форварда. Він відомий за своїми виступами за низку українських клубів, серед яких "Металіст", "Чорноморець" і "Волинь".



МФК Миколаїв-2 пішов на зимову паузу на останньому місці в групі Б Другої ліги. Відставання від "Яруда", який йде 12-м, становить одне очко, проте "Миколаїв-2" провів на дві гри більше.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Український тренер, колишній футболіст, який виступав за луцьку "Волині",стане головним тренером МФК Миколаїв-2.Про це повідомляє Sport Arena.

Першу частину сезону коуч провів у тренерському штабі Іллі Близнюка в першій команді Миколаєва. На новій посаді Діденко змінить Миколу Попелишко.Діденко – вихованець миколаївського футболу, який виступав на позиції форварда. Він відомий за своїми виступами за низку українських клубів, серед яких "Металіст", "Чорноморець" і "Волинь".МФК Миколаїв-2 пішов на зимову паузу на останньому місці в групі Б Другої ліги. Відставання від "Яруда", який йде 12-м, становить одне очко, проте "Миколаїв-2" провів на дві гри більше.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію