Ексфорвард «Волині» очолить МФК «Миколаїв»
Сьогодні, 22:13
Український тренер, колишній футболіст, який виступав за луцьку "Волині", Анатолій Діденко стане головним тренером МФК Миколаїв-2.
Про це повідомляє Sport Arena.
Першу частину сезону коуч провів у тренерському штабі Іллі Близнюка в першій команді Миколаєва. На новій посаді Діденко змінить Миколу Попелишко.
Діденко – вихованець миколаївського футболу, який виступав на позиції форварда. Він відомий за своїми виступами за низку українських клубів, серед яких "Металіст", "Чорноморець" і "Волинь".
МФК Миколаїв-2 пішов на зимову паузу на останньому місці в групі Б Другої ліги. Відставання від "Яруда", який йде 12-м, становить одне очко, проте "Миколаїв-2" провів на дві гри більше.
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Про це повідомляє Sport Arena.
Першу частину сезону коуч провів у тренерському штабі Іллі Близнюка в першій команді Миколаєва. На новій посаді Діденко змінить Миколу Попелишко.
Діденко – вихованець миколаївського футболу, який виступав на позиції форварда. Він відомий за своїми виступами за низку українських клубів, серед яких "Металіст", "Чорноморець" і "Волинь".
МФК Миколаїв-2 пішов на зимову паузу на останньому місці в групі Б Другої ліги. Відставання від "Яруда", який йде 12-м, становить одне очко, проте "Миколаїв-2" провів на дві гри більше.
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