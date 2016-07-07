Києво-Печерську лавру можуть виключити зі списку ЮНЕСКО
Сьогодні, 03:18
ЮНЕСКО може виключити зі списку об'єктів Всесвітньої спадщини комплекс Києво-Печерської лаври у зв'язку з незаконним будівництвом на її території будинку.
Про це повідомив народний депутат VIIІ скликання Борислав Береза, підкресливши, що власником скандального будинку є бізнесмен і лідер партії «5.10» Геннадій Балашов, - пише ГЛАВКОМ.
«На Youtube було видалено одне з відео програми «Під особистий контроль» за скаргою Геннадія Балашова. Геннадій був згаданий в розслідуванні як власник будівництва, яке, на думку археологів і експертів, загрожує статусу охоронної зони ЮНЕСКО (Лавра - Софія Київська)», – зазначив Береза.
При цьому він зауважив, що це перший випадок видалення відео за весь час існування його Youtube-проєкту.
«Ми працюємо над відновленням відео. У гіршому варіанті ми його перезаллємо. А ще можу сказати, що, побачивши реакцію «героїв» нашого розслідування, я вирішив найближчим часом зробити ще одну програму на цю тему. А може і не одну. Треба показати все і всіх. Детально», – пообіцяв Береза.
За інформацією видання «Типовий Київ», в розслідуванні Берези мова також йшла про те, що у зв'язку зі скандальним будівництвом проти Балашова ще в 2016 році було порушено кримінальне провадження, а саме будівництво супроводжувалося шахрайською схемою, в результаті якої постраждали його інвестори.
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Про це повідомив народний депутат VIIІ скликання Борислав Береза, підкресливши, що власником скандального будинку є бізнесмен і лідер партії «5.10» Геннадій Балашов, - пише ГЛАВКОМ.
«На Youtube було видалено одне з відео програми «Під особистий контроль» за скаргою Геннадія Балашова. Геннадій був згаданий в розслідуванні як власник будівництва, яке, на думку археологів і експертів, загрожує статусу охоронної зони ЮНЕСКО (Лавра - Софія Київська)», – зазначив Береза.
При цьому він зауважив, що це перший випадок видалення відео за весь час існування його Youtube-проєкту.
«Ми працюємо над відновленням відео. У гіршому варіанті ми його перезаллємо. А ще можу сказати, що, побачивши реакцію «героїв» нашого розслідування, я вирішив найближчим часом зробити ще одну програму на цю тему. А може і не одну. Треба показати все і всіх. Детально», – пообіцяв Береза.
За інформацією видання «Типовий Київ», в розслідуванні Берези мова також йшла про те, що у зв'язку зі скандальним будівництвом проти Балашова ще в 2016 році було порушено кримінальне провадження, а саме будівництво супроводжувалося шахрайською схемою, в результаті якої постраждали його інвестори.
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