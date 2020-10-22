Папа Римський дозволив жінкам проводити літургію і прислуговувати у вівтарі





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Верховний понтифік видав декрет Spiritus Domini (Дух Господній), в якому офіційно дозволив жінкам читати священні тексти, прислуговувати біля вівтаря і роздавати причастя під час богослужіння.



Папа пояснив своє рішення тим, що ввівши зміни в Кодекс канонічного права, консервативні єпископи не зможуть перешкодити жінкам у своїй єпархії виконувати дані функції.



Водночас у Ватикані наголосили, що дане рішення аж ніяк не є "висвяченим служінням", тобто жінка досі не може стати священником у католицтві.



В указі під назвою Spiritus Domini (Дух Господній) Франциск розповів, що прийняв рішення після богословських роздумів.



За його словами, багато єпископів з усього світу заявили, що зміни необхідні для задоволення "потреби часу".



Відзначимо, що рішення понтифіка по суті не є нововведенням. Практика залучення жінок до виконання функцій міністрантів (поставлених служителів), тобто рядових мирян, прислужували священнику в ході меси, існувала в Римсько-католицької церкви і раніше.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Папа Римський Франциск зробив нововведення до Канонічного права, дозволивши жінкам читати літургію, прислуговувати біля вівтаря та давати причастя.Про це повідомляє Еспресо , посилаючись на Reuters.Верховний понтифік видав декрет Spiritus Domini (Дух Господній), в якому офіційно дозволив жінкам читати священні тексти, прислуговувати біля вівтаря і роздавати причастя під час богослужіння.Папа пояснив своє рішення тим, що ввівши зміни в Кодекс канонічного права, консервативні єпископи не зможуть перешкодити жінкам у своїй єпархії виконувати дані функції.Водночас у Ватикані наголосили, що дане рішення аж ніяк не є "висвяченим служінням", тобто жінка досі не може стати священником у католицтві.В указі під назвою Spiritus Domini (Дух Господній) Франциск розповів, що прийняв рішення після богословських роздумів.За його словами, багато єпископів з усього світу заявили, що зміни необхідні для задоволення "потреби часу".Відзначимо, що рішення понтифіка по суті не є нововведенням. Практика залучення жінок до виконання функцій міністрантів (поставлених служителів), тобто рядових мирян, прислужували священнику в ході меси, існувала в Римсько-католицької церкви і раніше.

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