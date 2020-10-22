Папа Римський дозволив жінкам проводити літургію і прислуговувати у вівтарі
Сьогодні, 05:27
Папа Римський Франциск зробив нововведення до Канонічного права, дозволивши жінкам читати літургію, прислуговувати біля вівтаря та давати причастя.
Про це повідомляє Еспресо, посилаючись на Reuters.
Верховний понтифік видав декрет Spiritus Domini (Дух Господній), в якому офіційно дозволив жінкам читати священні тексти, прислуговувати біля вівтаря і роздавати причастя під час богослужіння.
Папа пояснив своє рішення тим, що ввівши зміни в Кодекс канонічного права, консервативні єпископи не зможуть перешкодити жінкам у своїй єпархії виконувати дані функції.
Водночас у Ватикані наголосили, що дане рішення аж ніяк не є "висвяченим служінням", тобто жінка досі не може стати священником у католицтві.
В указі під назвою Spiritus Domini (Дух Господній) Франциск розповів, що прийняв рішення після богословських роздумів.
За його словами, багато єпископів з усього світу заявили, що зміни необхідні для задоволення "потреби часу".
Відзначимо, що рішення понтифіка по суті не є нововведенням. Практика залучення жінок до виконання функцій міністрантів (поставлених служителів), тобто рядових мирян, прислужували священнику в ході меси, існувала в Римсько-католицької церкви і раніше.
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Про це повідомляє Еспресо, посилаючись на Reuters.
Верховний понтифік видав декрет Spiritus Domini (Дух Господній), в якому офіційно дозволив жінкам читати священні тексти, прислуговувати біля вівтаря і роздавати причастя під час богослужіння.
Папа пояснив своє рішення тим, що ввівши зміни в Кодекс канонічного права, консервативні єпископи не зможуть перешкодити жінкам у своїй єпархії виконувати дані функції.
Водночас у Ватикані наголосили, що дане рішення аж ніяк не є "висвяченим служінням", тобто жінка досі не може стати священником у католицтві.
В указі під назвою Spiritus Domini (Дух Господній) Франциск розповів, що прийняв рішення після богословських роздумів.
За його словами, багато єпископів з усього світу заявили, що зміни необхідні для задоволення "потреби часу".
Відзначимо, що рішення понтифіка по суті не є нововведенням. Практика залучення жінок до виконання функцій міністрантів (поставлених служителів), тобто рядових мирян, прислужували священнику в ході меси, існувала в Римсько-католицької церкви і раніше.
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