Волинська фотографка показала красу зимових Карпат. ФОТО





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Як розповідає Дарія, Карпати набагато ближчі, ніж ми думаємо і, щоб насолодитися цією красою, потрібне лише бажання та відпустка.



Фотографка поділилася кількома порадами, як насолодитися красою Карпат та підготуватися до поїздки: “Поїздка в зимові гори не залишить байдужим жодного з нас. Отож, ми вирішили, що хочемо в гори. Для себе цієї зими обрала озеро Синевир”.



Перше, що потрібно, говорить дівчина – компанія друзів чи рідних. З ними відпочинок точно вдасться.



Далі можна «погуглити» місця де хочете побувати. Тут Дарія рекомендує почитати відгуки на гугл-карті.



“Житло можна знайти на букінгу, варіантів безліч і дешевше, ніж на Світязі. А ще вас гостинно зустрінуть. Дорога. Нам пощастило і ми їхати власним авто, однак можна пошукати варіанти на блаблакарі. Самі закидали туди поїздку і знайшли класних подорожніх, з якими їхати ще веселіше, а як бонус – компенсується частина вартості пального”, - розповідає фотолюбителька і додає, що раніше пробувала екскурсійні тури в гори. Це цікаво і ніби дешево, однак на авто, коли сам підбираєш житло, харчування, а головне – програму, виходить досить бюджетно. А ще нікуди можна не спішити та насолодитися видами сповна.



«Там, де зима дійсно красива», - підсумовує волинянка.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Фотографка із Володимира-Волинського Дарія Поддубецька поділилася у мережі фотографіями Українських Карпат.Про це повідомляє БУГ Як розповідає Дарія, Карпати набагато ближчі, ніж ми думаємо і, щоб насолодитися цією красою, потрібне лише бажання та відпустка.Фотографка поділилася кількома порадами, як насолодитися красою Карпат та підготуватися до поїздки: “Поїздка в зимові гори не залишить байдужим жодного з нас. Отож, ми вирішили, що хочемо в гори. Для себе цієї зими обрала озеро Синевир”.Перше, що потрібно, говорить дівчина – компанія друзів чи рідних. З ними відпочинок точно вдасться.Далі можна «погуглити» місця де хочете побувати. Тут Дарія рекомендує почитати відгуки на гугл-карті.“Житло можна знайти на букінгу, варіантів безліч і дешевше, ніж на Світязі. А ще вас гостинно зустрінуть. Дорога. Нам пощастило і ми їхати власним авто, однак можна пошукати варіанти на блаблакарі. Самі закидали туди поїздку і знайшли класних подорожніх, з якими їхати ще веселіше, а як бонус – компенсується частина вартості пального”, - розповідає фотолюбителька і додає, що раніше пробувала екскурсійні тури в гори. Це цікаво і ніби дешево, однак на авто, коли сам підбираєш житло, харчування, а головне – програму, виходить досить бюджетно. А ще нікуди можна не спішити та насолодитися видами сповна.«Там, де зима дійсно красива», - підсумовує волинянка.

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