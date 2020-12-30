Скасовані вистави та заборонені товари: як живе Луцьк під час локдауну. ВІДЕО
Сьогодні, 19:23
З 8 січня почав діяти посилений карантин. Громадський транспорт їздить, дитячі садочки працюють, торгово-розважальні центри - ні. 37 мобільних груп правоохоронців стежать за дотриманням карантину.
Суспільне дізнавалося, як до заборон та обмежень ставляться представники різних сфер та що думають про локдаун лучани.
Сфера обслуговування: в перукарню лише за записом
На відміну від весняного, під час зимового локдауну Кабмін дозволив роботу закладам, які належать до сфери обслуговування. Серед них – перукарні та салони краси. Цим закладам дозволили продовжити обслуговувати клієнтів, але лише за попереднім записом.
Косметолог одного з луцьких салонів краси Руслана Агапова розповіла Суспільному, що зараз кількість клієнтів у неї значно зменшилась. Записуватися на процедури під час локдауну люди не поспішають.
"Без запису ми не беремо людей. Да, люди приходять, але мало. Ми працюємо і дотримуємося усіх вимог", - каже косметолог.
Сфера торгівлі: порожні ринки і заборонені товари
На ринках під час локдауну урядники дозволили продавати лише продовольчі товари. Власники магазинів, які реалізовують товари непродовольчої групи пробують торгувати онлайн.
Один з підприємців, який назвався Юрієм, розповів, що торгує в нових умовах: "Поставили табличку онлайн замовлень. Люди трохи дзвонять, замовляють, із соцмережі також. Зайти не можна, придбати через віконечко, хіба-що".
На ринку 225 торговельних місць, 150 зараз закриті, - розповіла контролерка Ліда Балачук. "Навіть на вихідних було одиниці покупців", - каже вона.
Кав'ярні у центрі Луцька працюють лише "на винос". У приміщення відвідувачів не пускають.
"Багато гостей хочуть присісти. Адже в стаканчику так не передається аромат, як у кружці. А так приходять, беруть та дуже розчаровуються", - каже бариста Олександра Долга.
Постановою Кабміну під час локдауну заборонили продаж товарів непродовольчої групи. В одному із супермаркетів обласного центру поряд із продуктами на полицях засоби гігієни, посуд, шкарпетки, лампочки та інше. Біля цих товарів - оголошення "купувати їх не можна".
Адміністрація магазину відмовилась коментувати ситуацію із забороною та появу табличок на певних групах товарів.
Сфера культури: порожні зали і скасовані вистави
У Волинському облмуздрамтеатрі скасували усі вистави. Останню актори відіграли 7 січня. "В даний час на роботі працюють люди, які забезпечують життєдіяльність театру, тобто пожежники, охорона, електрик", - розповів директор Анатолій Глива.
Вистави для дорослих та дітей показуватимуть з 29 січня, якщо не буде інших розпоряджень уряду, каже директор театру. Художниця-модельєрка Волинського облмуздрамтеатру Ніна Слива, попри карантин, щодня на роботі, шиє костюми до нової вистави.
"В нас дуже багато роботи на цю виставу: за два місяці маємо пошити 36 костюмів. То в нас є що робити. На одну героїню треба пошити 7 костюмів, а 2 рази переодягаються", - каже модельєрка.
Суспільне зв'язалося телефоном з трьома кінотеатрами міста. Там кореспондентам розповіли, що на період локдауну скасували показ фільмів.
З початку введення локдауну за дотриманням карантинних норм стежать спільні мобільні групи працівників поліції і Держпродспоживслужби, розповів поліцейський Володимир Солоненко.
Нагадаємо, за три дні правоохоронці зафіксували майже сотню порушень і скали 10 адмінпротоколів на суб'єкти господарювання. Порушникам загрожує штраф від 34 до 170 тисяч гривень.
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Суспільне дізнавалося, як до заборон та обмежень ставляться представники різних сфер та що думають про локдаун лучани.
Сфера обслуговування: в перукарню лише за записом
На відміну від весняного, під час зимового локдауну Кабмін дозволив роботу закладам, які належать до сфери обслуговування. Серед них – перукарні та салони краси. Цим закладам дозволили продовжити обслуговувати клієнтів, але лише за попереднім записом.
Косметолог одного з луцьких салонів краси Руслана Агапова розповіла Суспільному, що зараз кількість клієнтів у неї значно зменшилась. Записуватися на процедури під час локдауну люди не поспішають.
"Без запису ми не беремо людей. Да, люди приходять, але мало. Ми працюємо і дотримуємося усіх вимог", - каже косметолог.
Сфера торгівлі: порожні ринки і заборонені товари
На ринках під час локдауну урядники дозволили продавати лише продовольчі товари. Власники магазинів, які реалізовують товари непродовольчої групи пробують торгувати онлайн.
Один з підприємців, який назвався Юрієм, розповів, що торгує в нових умовах: "Поставили табличку онлайн замовлень. Люди трохи дзвонять, замовляють, із соцмережі також. Зайти не можна, придбати через віконечко, хіба-що".
На ринку 225 торговельних місць, 150 зараз закриті, - розповіла контролерка Ліда Балачук. "Навіть на вихідних було одиниці покупців", - каже вона.
Кав'ярні у центрі Луцька працюють лише "на винос". У приміщення відвідувачів не пускають.
"Багато гостей хочуть присісти. Адже в стаканчику так не передається аромат, як у кружці. А так приходять, беруть та дуже розчаровуються", - каже бариста Олександра Долга.
Постановою Кабміну під час локдауну заборонили продаж товарів непродовольчої групи. В одному із супермаркетів обласного центру поряд із продуктами на полицях засоби гігієни, посуд, шкарпетки, лампочки та інше. Біля цих товарів - оголошення "купувати їх не можна".
Адміністрація магазину відмовилась коментувати ситуацію із забороною та появу табличок на певних групах товарів.
Сфера культури: порожні зали і скасовані вистави
У Волинському облмуздрамтеатрі скасували усі вистави. Останню актори відіграли 7 січня. "В даний час на роботі працюють люди, які забезпечують життєдіяльність театру, тобто пожежники, охорона, електрик", - розповів директор Анатолій Глива.
Вистави для дорослих та дітей показуватимуть з 29 січня, якщо не буде інших розпоряджень уряду, каже директор театру. Художниця-модельєрка Волинського облмуздрамтеатру Ніна Слива, попри карантин, щодня на роботі, шиє костюми до нової вистави.
"В нас дуже багато роботи на цю виставу: за два місяці маємо пошити 36 костюмів. То в нас є що робити. На одну героїню треба пошити 7 костюмів, а 2 рази переодягаються", - каже модельєрка.
Суспільне зв'язалося телефоном з трьома кінотеатрами міста. Там кореспондентам розповіли, що на період локдауну скасували показ фільмів.
З початку введення локдауну за дотриманням карантинних норм стежать спільні мобільні групи працівників поліції і Держпродспоживслужби, розповів поліцейський Володимир Солоненко.
Нагадаємо, за три дні правоохоронці зафіксували майже сотню порушень і скали 10 адмінпротоколів на суб'єкти господарювання. Порушникам загрожує штраф від 34 до 170 тисяч гривень.
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