Скасовані вистави та заборонені товари: як живе Луцьк під час локдауну. ВІДЕО









Сфера обслуговування: в перукарню лише за записом



На відміну від весняного, під час зимового локдауну Кабмін дозволив роботу закладам, які належать до сфери обслуговування. Серед них – перукарні та салони краси. Цим закладам дозволили продовжити обслуговувати клієнтів, але лише за попереднім записом.



Косметолог одного з луцьких салонів краси Руслана Агапова розповіла Суспільному, що зараз кількість клієнтів у неї значно зменшилась. Записуватися на процедури під час локдауну люди не поспішають.



"Без запису ми не беремо людей. Да, люди приходять, але мало. Ми працюємо і дотримуємося усіх вимог", - каже косметолог.



Сфера торгівлі: порожні ринки і заборонені товари



На ринках під час локдауну урядники дозволили продавати лише продовольчі товари. Власники магазинів, які реалізовують товари непродовольчої групи пробують торгувати онлайн.



Один з підприємців, який назвався Юрієм, розповів, що торгує в нових умовах: "Поставили табличку онлайн замовлень. Люди трохи дзвонять, замовляють, із соцмережі також. Зайти не можна, придбати через віконечко, хіба-що".



На ринку 225 торговельних місць, 150 зараз закриті, - розповіла контролерка Ліда Балачук. "Навіть на вихідних було одиниці покупців", - каже вона.



Кав'ярні у центрі Луцька працюють лише "на винос". У приміщення відвідувачів не пускають.



"Багато гостей хочуть присісти. Адже в стаканчику так не передається аромат, як у кружці. А так приходять, беруть та дуже розчаровуються", - каже бариста Олександра Долга.



Постановою Кабміну під час локдауну заборонили продаж товарів непродовольчої групи. В одному із супермаркетів обласного центру поряд із продуктами на полицях засоби гігієни, посуд, шкарпетки, лампочки та інше. Біля цих товарів - оголошення "купувати їх не можна".



Адміністрація магазину відмовилась коментувати ситуацію із забороною та появу табличок на певних групах товарів.



Сфера культури: порожні зали і скасовані вистави



У Волинському облмуздрамтеатрі скасували усі вистави. Останню актори відіграли 7 січня. "В даний час на роботі працюють люди, які забезпечують життєдіяльність театру, тобто пожежники, охорона, електрик", - розповів директор Анатолій Глива.



Вистави для дорослих та дітей показуватимуть з 29 січня, якщо не буде інших розпоряджень уряду, каже директор театру. Художниця-модельєрка Волинського облмуздрамтеатру Ніна Слива, попри карантин, щодня на роботі, шиє костюми до нової вистави.



"В нас дуже багато роботи на цю виставу: за два місяці маємо пошити 36 костюмів. То в нас є що робити. На одну героїню треба пошити 7 костюмів, а 2 рази переодягаються", - каже модельєрка.



Суспільне зв'язалося телефоном з трьома кінотеатрами міста. Там кореспондентам розповіли, що на період локдауну скасували показ фільмів.



З початку введення локдауну за дотриманням карантинних норм стежать спільні мобільні групи працівників поліції і Держпродспоживслужби, розповів поліцейський Володимир Солоненко.



Нагадаємо, за три дні правоохоронці зафіксували майже сотню порушень і скали 10 адмінпротоколів на суб'єкти господарювання. Порушникам загрожує штраф від 34 до 170 тисяч гривень.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. З 8 січня почав діяти посилений карантин. Громадський транспорт їздить, дитячі садочки працюють, торгово-розважальні центри - ні. 37 мобільних груп правоохоронців стежать за дотриманням карантину. Суспільне дізнавалося, як до заборон та обмежень ставляться представники різних сфер та що думають про локдаун лучани.На відміну від весняного, під час зимового локдауну Кабмін дозволив роботу закладам, які належать до сфери обслуговування. Серед них – перукарні та салони краси. Цим закладам дозволили продовжити обслуговувати клієнтів, але лише за попереднім записом.Косметолог одного з луцьких салонів красирозповіла Суспільному, що зараз кількість клієнтів у неї значно зменшилась. Записуватися на процедури під час локдауну люди не поспішають."Без запису ми не беремо людей. Да, люди приходять, але мало. Ми працюємо і дотримуємося усіх вимог", - каже косметолог.На ринках під час локдауну урядники дозволили продавати лише продовольчі товари. Власники магазинів, які реалізовують товари непродовольчої групи пробують торгувати онлайн.Один з підприємців, який назвався Юрієм, розповів, що торгує в нових умовах: "Поставили табличку онлайн замовлень. Люди трохи дзвонять, замовляють, із соцмережі також. Зайти не можна, придбати через віконечко, хіба-що".На ринку 225 торговельних місць, 150 зараз закриті, - розповіла контролерка"Навіть на вихідних було одиниці покупців", - каже вона.Кав'ярні у центрі Луцька працюють лише "на винос". У приміщення відвідувачів не пускають."Багато гостей хочуть присісти. Адже в стаканчику так не передається аромат, як у кружці. А так приходять, беруть та дуже розчаровуються", - каже баристаПостановою Кабміну під час локдауну заборонили продаж товарів непродовольчої групи. В одному із супермаркетів обласного центру поряд із продуктами на полицях засоби гігієни, посуд, шкарпетки, лампочки та інше. Біля цих товарів - оголошення "купувати їх не можна".Адміністрація магазину відмовилась коментувати ситуацію із забороною та появу табличок на певних групах товарів.У Волинському облмуздрамтеатрі скасували усі вистави. Останню актори відіграли 7 січня. "В даний час на роботі працюють люди, які забезпечують життєдіяльність театру, тобто пожежники, охорона, електрик", - розповів директорВистави для дорослих та дітей показуватимуть з 29 січня, якщо не буде інших розпоряджень уряду, каже директор театру. Художниця-модельєрка Волинського облмуздрамтеатру, попри карантин, щодня на роботі, шиє костюми до нової вистави."В нас дуже багато роботи на цю виставу: за два місяці маємо пошити 36 костюмів. То в нас є що робити. На одну героїню треба пошити 7 костюмів, а 2 рази переодягаються", - каже модельєрка.Суспільне зв'язалося телефоном з трьома кінотеатрами міста. Там кореспондентам розповіли, що на період локдауну скасували показ фільмів.З початку введення локдауну за дотриманням карантинних норм стежать спільні мобільні групи працівників поліції і Держпродспоживслужби, розповів поліцейськийНагадаємо, за три дні правоохоронці зафіксувалина суб'єкти господарювання. Порушникам загрожує штраф від 34 до 170 тисяч гривень.

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