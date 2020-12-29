На Волині зіткнулися два буси, один з них злетів у кювет. ВІДЕО
Сьогодні, 19:36
11-го січня близько 18:00 у Нововолинську на вулиці Луцькій зіткнулися два автомобілі.
Про це повідомляє "Буг".
Дорожньо-транспортна пригода сталася поблизу м’ясокомбінату. Зіткнулися Renault Master та Mercedes Sprinter, останній внаслідок удару з’їхав у кювет.
На місці працювала поліція. Про потерпілих наразі невідомо.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомляє "Буг".
Дорожньо-транспортна пригода сталася поблизу м’ясокомбінату. Зіткнулися Renault Master та Mercedes Sprinter, останній внаслідок удару з’їхав у кювет.
На місці працювала поліція. Про потерпілих наразі невідомо.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Погода в Луцьку та Волинській області на вівторок, 12 січня
Сьогодні, 20:00
На Волині зіткнулися два буси, один з них злетів у кювет. ВІДЕО
Сьогодні, 19:36
Де у Луцьку не буде світла завтра, 12 січня
Сьогодні, 19:00
У районі на Волині за день сталося дві пожежі
Сьогодні, 18:47