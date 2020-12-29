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На Волині зіткнулися два буси, один з них злетів у кювет. ВІДЕО

На Волині зіткнулися два буси, один з них злетів у кювет. ВІДЕО
11-го січня близько 18:00 у Нововолинську на вулиці Луцькій зіткнулися два автомобілі.

Про це повідомляє "Буг".

Дорожньо-транспортна пригода сталася поблизу м’ясокомбінату. Зіткнулися Renault Master та Mercedes Sprinter, останній внаслідок удару з’їхав у кювет.

На місці працювала поліція. Про потерпілих наразі невідомо.


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Теги: Нововолинськ, аварія
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