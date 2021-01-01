На Волині створили нові районні відділи та управління поліції

На Волині створили два районні управління і два районні відділи поліції.Відповідно до Постанови Верховної Ради «Про утворення та ліквідацію районів», на Волині ліквідовано 18 районів і утворено 4 райони з центрами у Луцьку, Володимир-Волинському, Ковелі та Камені-Каширському, - про це йдеться на сторінці Поліції Волинської області у фейсбуці.Враховуючи зміни в адміністративно-територіальному устрої, наказом Національної поліції України затверджено нову організаційно-штатну структуру територіальних підрозділів ГУНП у Волинській області."Тож віднині в нас - чотири територіальні підрозділи поліції. При їх утворенні було максимально враховано ключові питання щодо забезпечення належного рівня оперативного реагування на заяви та повідомлення, якісного надання поліцейських послуг мешканцям, виконання завдань і функцій, визначених законом "Про Національну поліцію", - йдеться у дописі.До складу Луцького районного управління поліції входять відділення поліції в Ківерцях, Горохові та Луцькому районі й відділ поліцейської діяльності в Рожищах. Тимчасове виконання обов’язків начальника управління тут покладено на підполковника поліції Сергія Рудницького.До складу Володимир-Волинського районного відділу поліції увійшли відділення поліції в Нововолинську, відділ поліцейської діяльності в Іваничах та сектор поліцейської діяльності в Локачах. Очолив відділ майор поліції Василь Майданюк.Ковельське районне управління поліції очолив майор поліції Андрій Литвин. Сюди увійшли відділення поліції в Любомлі й Ратному, відділ поліцейської діяльності у Старій Вижві та сектори поліції в Шацьку й Турійську.Камінь-Каширський районний відділ поліції включає в себе відділення поліції в Маневичах та відділ поліцейської діяльності у Любешові. Відділ очолив підполковник поліції Сергій Редько.Загалом, до складу цих двох відділів та двох управлінь увійшли 7 відділень поліції, 4 відділи поліцейської діяльності та 3 сектори поліцейської діяльності.Усіх нових керівників в чотирьох районах Волині, їхніх заступників, а також очільників відділів поліцейської діяльності, відділень та секторів представив сьогодні очільник ГУНП в області полковник поліції. На заходах були присутні поліцейські та представники органів місцевого самоврядування.Головний поліцейський Волині наголосив, що всі керівники, які нині тимчасово виконують обов’язки, невдовзі будуть призначені на посади, після завершення всіх перевірок і процедур. Вони пройшли відповідне навчання, були на співбесіді в Голови Національної поліції і достойні очолювати ці підрозділи."Ваше завдання – об'єднати колектив та забезпечити безпеку громадян в районах. Люди мають вас бачити і знати. Закликаю всіх до співпраці задля безпеки в громадах", - наголосив Юрій Крошко.Він додав, що лише у тісній співпраці з місцевою владою та іншими правоохоронними органами краю можна навести лад у кожному районі.Своєю чергою, керівники управлінь та відділів розповіли, що розуміють об’єм роботи, за який вони відповідають, та пообіцяли й надалі боротись зі злочинністю й охороняти публічну безпеку.