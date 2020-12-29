Волинський стрибун переміг на столичних «Різдвяних стартах»
Сьогодні, 22:49
Вихованець Володимир-Волинської ДЮСШ здобув перемогу у стрибках у висоту на XXVI «Різдвяних стартах» у Києві.
Змагання відбувалися 9 січня, - пише БУГ, посилаючись на сторінку
Володимир-Волинської ДЮСШ.
Колишній вихованець Володимир-Волинської ДЮСШ і студент Львівського спортколеджу Вадим Кравчук здобув перемогу у стрибках у висоту серед чоловіків. Його результат – 215 см.
Особистий рекорд спортсмена – 2 метри 24 сантиметри. Таку висоту Вадим підкорив торік на міжнародному турнірі в Німеччині.
У стрибках у висоту серед жінок особистий рекорд встановила студентка І курсу Львівського коледжу спорту і колишня вихованка Володимир-Волинської ДЮСШ Марія Алєйнікова. Результат 180 см приніс Марії 5 місце.
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Змагання відбувалися 9 січня, - пише БУГ, посилаючись на сторінку
Володимир-Волинської ДЮСШ.
Колишній вихованець Володимир-Волинської ДЮСШ і студент Львівського спортколеджу Вадим Кравчук здобув перемогу у стрибках у висоту серед чоловіків. Його результат – 215 см.
Особистий рекорд спортсмена – 2 метри 24 сантиметри. Таку висоту Вадим підкорив торік на міжнародному турнірі в Німеччині.
У стрибках у висоту серед жінок особистий рекорд встановила студентка І курсу Львівського коледжу спорту і колишня вихованка Володимир-Волинської ДЮСШ Марія Алєйнікова. Результат 180 см приніс Марії 5 місце.
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