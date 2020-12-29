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Волинський стрибун переміг на столичних «Різдвяних стартах»

Волинський стрибун переміг на столичних «Різдвяних стартах»
Вихованець Володимир-Волинської ДЮСШ здобув перемогу у стрибках у висоту на XXVI «Різдвяних стартах» у Києві.

Змагання відбувалися 9 січня, - пише БУГ, посилаючись на сторінку
Володимир-Волинської ДЮСШ.

Колишній вихованець Володимир-Волинської ДЮСШ і студент Львівського спортколеджу Вадим Кравчук здобув перемогу у стрибках у висоту серед чоловіків. Його результат – 215 см.

Особистий рекорд спортсмена – 2 метри 24 сантиметри. Таку висоту Вадим підкорив торік на міжнародному турнірі в Німеччині.

У стрибках у висоту серед жінок особистий рекорд встановила студентка І курсу Львівського коледжу спорту і колишня вихованка Володимир-Волинської ДЮСШ Марія Алєйнікова. Результат 180 см приніс Марії 5 місце.

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Теги: Волинь, спорт
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