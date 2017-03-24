У волинських селах тисяча абонентів залишилися без проводового радіо. ВІДЕО





Це пов’язано з тим, що в регіонах люди відмовляються від послуги проводового радіо, розповів



"За останні 5 років кількість абонентів, які користувалися проводовим радіо, зменшилася в 5 разів", - розповів Суспільному речник «Укртелекому» Михайло Шуранов. До 2021 року на Волині реєстрували тисячу абонентів. Ця послуга, каже речник, стала збитковою для товариства.



Національна рада з питань телебачення і радіомовлення України про припинення сигналу знає. Представниця ради у Волинській області Лілія Бойко каже, що це господарська діяльність між Укртелекомом і телерадіокомпанією. А відповідно до закону Нацради не має права вмішуватися у цю господарську діяльність. Як альтернативу, - каже Лілія Бойко, - потужне радіомовлення територіальних громад. Якщо буде звернення радіокомпанії до Національної ради, будуть зроблені прорахунки частоти, далі подається заява на конкурс і видається відповідна ліцензія.



На проводовому мовленні "Українське радіо.Луцьк" можна слухати лише в обласному центрі. У Луцьку - 3 300 абонентів, каже продюсер Волинської філії Костянтин Лоцман. У ФМ-діапазоні - по всій Волині радіо для слухачів працює у звичному режимі.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. З нового року без дротового радіо в населених пунктах Волині лишилася тисяча абонентів.Це пов’язано з тим, що в регіонах люди відмовляються від послуги проводового радіо, розповів Суспільному речник ПАТ «Укртелеком» Михайло Шуранов."За останні 5 років кількість абонентів, які користувалися проводовим радіо, зменшилася в 5 разів", - розповів Суспільному речник «Укртелекому» Михайло Шуранов. До 2021 року на Волині реєстрували тисячу абонентів. Ця послуга, каже речник, стала збитковою для товариства.Національна рада з питань телебачення і радіомовлення України про припинення сигналу знає. Представниця ради у Волинській області Лілія Бойко каже, що це господарська діяльність між Укртелекомом і телерадіокомпанією. А відповідно до закону Нацради не має права вмішуватися у цю господарську діяльність. Як альтернативу, - каже Лілія Бойко, - потужне радіомовлення територіальних громад. Якщо буде звернення радіокомпанії до Національної ради, будуть зроблені прорахунки частоти, далі подається заява на конкурс і видається відповідна ліцензія.На проводовому мовленні "Українське радіо.Луцьк" можна слухати лише в обласному центрі. У Луцьку - 3 300 абонентів, каже продюсер Волинської філії Костянтин Лоцман. У ФМ-діапазоні - по всій Волині радіо для слухачів працює у звичному режимі.

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