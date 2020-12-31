В Україні за добу від коронавірусу одужало втричі більше людей, ніж захворіло

5 116 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксували в Україні станом на 12 січня 2021 року. Зокрема, захворіли 131 дитина та 309 медпрацівників.Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я станом на ранок вівторка, 12 січня.Також за минулу добу:госпіталізували – 1 092 особи;летальних випадків – 184;одужало – 15 951 особа;здійснили тестувань за добу – 41 682 (зокрема методом ПЛР – 23 873, методом ІФА – 17 809).За добу в Україні одужало майже втричі більше людей, ніж заразилося.Добовий показник захворюваності тримається на одному рівні п'ятий день поспіль.За весь час пандемії в Україні:захворіло – 1 124 430 осіб;одужало – 812 368 осіб;летальних випадків – 20 019;провели ПЛР-тестувань – 5 805 824.За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (898), Полтавській (520), Запорізькій (463), Одеській (315) та Львівській (312) областях.Кількість захворювань в регіонах за добу:м. Київ – 898 випадків;Вінницька область – 121 випадок;Волинська область – 99 випадків;Дніпропетровська область – 267 випадків;Донецька область – 160 випадків;Житомирська область – 72 випадки;Закарпатська область – 134 випадки;Запорізька область – 463 випадки;Івано-Франківська область – 66 випадків;Київська область – 284 випадки;Кіровоградська область – 76 випадків;Луганська область – 47 випадків;Львівська область – 312 випадків;Миколаївська область – 52 випадки;Одеська область – 315 випадків;Полтавська область – 520 випадків;Рівненська область – 132 випадки;Сумська область – 152 випадки;Тернопільська область – 83 випадки;Харківська область – 275 випадків;Херсонська область – 73 випадки;Хмельницька область – 18 випадків;Черкаська область – 306 випадків;Чернівецька область – 184 випадки;Чернігівська область – 7 випадків.Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.