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Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

В Україні за добу від коронавірусу одужало втричі більше людей, ніж захворіло

В Україні за добу від коронавірусу одужало втричі більше людей, ніж захворіло
5 116 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксували в Україні станом на 12 січня 2021 року. Зокрема, захворіли 131 дитина та 309 медпрацівників.

Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я станом на ранок вівторка, 12 січня.

Також за минулу добу:

госпіталізували – 1 092 особи;
летальних випадків – 184;
одужало – 15 951 особа;
здійснили тестувань за добу – 41 682 (зокрема методом ПЛР – 23 873, методом ІФА – 17 809).

За добу в Україні одужало майже втричі більше людей, ніж заразилося.

Добовий показник захворюваності тримається на одному рівні п'ятий день поспіль.

За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 1 124 430 осіб;
одужало – 812 368 осіб;
летальних випадків – 20 019;
провели ПЛР-тестувань – 5 805 824.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (898), Полтавській (520), Запорізькій (463), Одеській (315) та Львівській (312) областях.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

м. Київ – 898 випадків;
Вінницька область – 121 випадок;
Волинська область – 99 випадків;
Дніпропетровська область – 267 випадків;
Донецька область – 160 випадків;
Житомирська область – 72 випадки;
Закарпатська область – 134 випадки;
Запорізька область – 463 випадки;
Івано-Франківська область – 66 випадків;
Київська область – 284 випадки;
Кіровоградська область – 76 випадків;
Луганська область – 47 випадків;
Львівська область – 312 випадків;
Миколаївська область – 52 випадки;
Одеська область – 315 випадків;
Полтавська область – 520 випадків;
Рівненська область – 132 випадки;
Сумська область – 152 випадки;
Тернопільська область – 83 випадки;
Харківська область – 275 випадків;
Херсонська область – 73 випадки;
Хмельницька область – 18 випадків;
Черкаська область – 306 випадків;
Чернівецька область – 184 випадки;
Чернігівська область – 7 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

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Теги: коронавірус, статистика, МОЗ
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