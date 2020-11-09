Не можуть доїхати на роботу: мешканці мікрорайону у Луцьку обурені «карантинним» курсуванням маршруток

Мешканці мікрорайону Вишків нарікають на систематичні і постійні проблеми з роботою громадського транспорту.Про це на своїй сторінці у фейсбуці повідомив депутатПорушення графіку руху маршруток, які сполучають Вишків з іншими частинами міста, траплялися й раніше. Але тепер, у період карантинних обмежень, наголошує обранець громади, ситуація загострилася.За словами Володимира Пшибельського, через те, що водії мають право заповнювати тільки сидячі місця, велика кількість лучан з Вишкова просто не має фізичної змоги виїхати чи повернутися додому у "години пік".Особливі претензії у мешканців мікрорайону - на маршрут №26."Уранці та увечері через незначну кількість автобусів люди не мають можливості добратися до роботи або з роботи. А в суботу і неділю на рейс виходить дві маршрутки і лише до 16.00. Трапляються випадки, коли водії не зупиняються на зупинках навіть при наявних сидячих місцях. А люди змушені мерзнути і запізнюватися на роботу. Це неприпустимо!", - відзначив депутат.Він додав, що ситуацію можна було б виправити, якби у "години пік", наприклад, запустити додаткові рейси маршруту №26.