На Волині – новий начальник управління Дежпраці
Сьогодні, 10:58
Призначили начальника Управління Держпраці у Волинській області.
Про це повідомляють на сайті установи.
Інформують, що голова Держпраці України Віталій Сажієнко своїм наказом призначив начальником Управління Держпраці у Волинській області Андрія Міцевського.
Андрій Міцевський приступив до виконання обов’язків 12 січня 2021 року. Сьогодні ж начальник Управління акцентував увагу керівників структурних підрозділів на пріоритетних напрямках роботи в галузях, які належать до компетенції Держпраці.
Нагадаємо, у кінці листопада звільнився попередній керівник управління Держпраці в області Андрій Смоляров. Тоді т.в.о начальника стала Оксана Рубльова, яка обіймає посаду першого заступника керівника.
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Про це повідомляють на сайті установи.
Інформують, що голова Держпраці України Віталій Сажієнко своїм наказом призначив начальником Управління Держпраці у Волинській області Андрія Міцевського.
Андрій Міцевський приступив до виконання обов’язків 12 січня 2021 року. Сьогодні ж начальник Управління акцентував увагу керівників структурних підрозділів на пріоритетних напрямках роботи в галузях, які належать до компетенції Держпраці.
Нагадаємо, у кінці листопада звільнився попередній керівник управління Держпраці в області Андрій Смоляров. Тоді т.в.о начальника стала Оксана Рубльова, яка обіймає посаду першого заступника керівника.
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Коментарі 2
Закрити цю фантазію і профанацію роботи. Одні родичі і коханки симулюють роботу)))на посадах.
Це зрада чи перемога? Маємо радіти чи плакати?
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