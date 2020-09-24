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На Волині – новий начальник управління Дежпраці

На Волині – новий начальник управління Дежпраці
Призначили начальника Управління Держпраці у Волинській області.

Про це повідомляють на сайті установи.

Інформують, що голова Держпраці України Віталій Сажієнко своїм наказом призначив начальником Управління Держпраці у Волинській області Андрія Міцевського.

Андрій Міцевський приступив до виконання обов’язків 12 січня 2021 року. Сьогодні ж начальник Управління акцентував увагу керівників структурних підрозділів на пріоритетних напрямках роботи в галузях, які належать до компетенції Держпраці.

Нагадаємо, у кінці листопада звільнився попередній керівник управління Держпраці в області Андрій Смоляров. Тоді т.в.о начальника стала Оксана Рубльова, яка обіймає посаду першого заступника керівника.

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Теги: Андрій Міцевський, Держпраці, начальник
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Коментарі 2
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Закрити цю фантазію і профанацію роботи. Одні родичі і коханки симулюють роботу)))на посадах.
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