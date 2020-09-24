На Волині – новий начальник управління Дежпраці





Про це повідомляють на сайті установи.



Інформують, що голова Держпраці України Віталій Сажієнко своїм наказом призначив начальником Управління Держпраці у Волинській області Андрія Міцевського.



Андрій Міцевський приступив до виконання обов’язків 12 січня 2021 року. Сьогодні ж начальник Управління акцентував увагу керівників структурних підрозділів на пріоритетних напрямках роботи в галузях, які належать до компетенції Держпраці.



Нагадаємо, у кінці листопада звільнився попередній керівник управління Держпраці в області Андрій Смоляров. Тоді т.в.о начальника стала Оксана Рубльова, яка обіймає посаду першого заступника керівника.

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