Головний медик Волині вважає, що через брак кадрів треба повернути обов'язкове відпрацювання для випускників

Людмила Тимощук вважає, що брак медичних працівників в області потрібно компенсувати, відновивши практику обов’язкового відпрацювання в комунальних медичних закладах протягом 3 років після випуску з медичного навчального закладу.



Про це вона заявила у вівторок, 12 січня, під час бюджетних слухань в обласній раді, пише



Людмила Тимощук сказала, що за останній рік на Волині звільнилося 600 середніх медичних працівників. Частина з них вийшла на пенсію, решта – змінила роботу або виїхала за кордон. Наразі в області не вистачає близько 300 медичних сестер.



«Молодих беруть на роботу, вони рік попрацювали і тікають», – зауважила посадовиця.



На думку головного медика області, причиною є скасування норми про обов’язкове 3-річне відпрацювання для випускників медичних навчальних закладів, що відбулося за часів виконувачки обов’язків міністра охорони здоров’я Уляни Супрун.



«У нас немає майбутнього з такими правилами. Треба звертатися до Верховної Ради і повертати відпрацювання», – сказала Людмила Тимощук.

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