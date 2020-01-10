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Головний медик Волині вважає, що через брак кадрів треба повернути обов'язкове відпрацювання для випускників

Головний медик Волині вважає, що через брак кадрів треба повернути обов'язкове відпрацювання для випускників
Начальниця управління охорони здоров’я Волинської облдержадміністрації Людмила Тимощук вважає, що брак медичних працівників в області потрібно компенсувати, відновивши практику обов’язкового відпрацювання в комунальних медичних закладах протягом 3 років після випуску з медичного навчального закладу.

Про це вона заявила у вівторок, 12 січня, під час бюджетних слухань в обласній раді, пише Перший.

Людмила Тимощук сказала, що за останній рік на Волині звільнилося 600 середніх медичних працівників. Частина з них вийшла на пенсію, решта – змінила роботу або виїхала за кордон. Наразі в області не вистачає близько 300 медичних сестер.

«Молодих беруть на роботу, вони рік попрацювали і тікають», – зауважила посадовиця.

На думку головного медика області, причиною є скасування норми про обов’язкове 3-річне відпрацювання для випускників медичних навчальних закладів, що відбулося за часів виконувачки обов’язків міністра охорони здоров’я Уляни Супрун.

«У нас немає майбутнього з такими правилами. Треба звертатися до Верховної Ради і повертати відпрацювання», – сказала Людмила Тимощук.

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Теги: відпрацювання, медицина, кадри, працівники
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