На гірськолижному курорті на Львівщині зупинився підйомник, де було 14 людей





Інцидент стався у вівторок, 12 січня, о 09:25, інформує пресслужба Львівської ОДА.



На місце події виїхали аварійно-рятувальні служби. Усіх осіб із підйомника зняли. Нікому з них не знадобилася медична допомога.



Обставини зупинки підйомника наразі з’ясовують.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У селі Волосянка Сколівського району на гірськолижному курорті «Захар Беркут» зупинився підйомник з 14 працівниками комплексу.Інцидент стався у вівторок, 12 січня, о 09:25, інформує пресслужба Львівської ОДА.На місце події виїхали аварійно-рятувальні служби. Усіх осіб із підйомника зняли. Нікому з них не знадобилася медична допомога.Обставини зупинки підйомника наразі з’ясовують.

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