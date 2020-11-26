На гірськолижному курорті на Львівщині зупинився підйомник, де було 14 людей
Сьогодні, 11:42
У селі Волосянка Сколівського району на гірськолижному курорті «Захар Беркут» зупинився підйомник з 14 працівниками комплексу.
Інцидент стався у вівторок, 12 січня, о 09:25, інформує пресслужба Львівської ОДА.
На місце події виїхали аварійно-рятувальні служби. Усіх осіб із підйомника зняли. Нікому з них не знадобилася медична допомога.
Обставини зупинки підйомника наразі з’ясовують.
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Інцидент стався у вівторок, 12 січня, о 09:25, інформує пресслужба Львівської ОДА.
На місце події виїхали аварійно-рятувальні служби. Усіх осіб із підйомника зняли. Нікому з них не знадобилася медична допомога.
Обставини зупинки підйомника наразі з’ясовують.
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Коментарі 1
Шо, апять? А у мєня всьо чотко.
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