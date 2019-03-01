Схопили за ноги в останній момент: у Луцьку чоловіка врятували від самогубства

6 січня близько опівночі до поліції зателефонував 33-річний лучанин. Чоловік розповів, що перебуває на даху будинку та хоче покінчити життя самогубством, адже вважає це єдиним способом вирішення своїх проблем.Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волинської області.Дзвінок прийняла оператор. Вона дізналася адресу перебування чоловіка та вже за 20 секунд після надходження повідомлення передала інформацію для негайного реагування.З’ясувалося, що цього ж дня громадянин вже звертався до поліції з приводу домашнього насильства, тоді він називав іншу адресу, тому в полі зору поліцейські тримали дві адреси.Поки правоохоронці добирались до місця призначення, весь час Іванна (на фото) тримала зв'язок із обездоленим, намагалася довести, що всі життєві складнощі можна вирішити, а своїми необдуманими діями та вчинками він тільки принесе страждання рідним. Чоловік декілька разів кидав слухавку, просив повідомити рідним, щоб вони не винили себе, та стверджував, що твердо вирішив звести кінці з життям. Працівниця все ж перетелефоновувала й намагалася завадити вчиненню самогубства.Поліцейські роти патрульної служби поліції особливого призначення «Світязь»таприбули на місце за 6 хвилин. На даху дев'ятиповерхівки вони побачили чоловіка, який розмовляв по телефону. Коли правоохоронці піднялись на верх, громадянин вже припинив розмову. Чоловік перехилився через металеве загородження та був готовий стрибати вниз. На щастя, поліцейські встигли схопили чоловіка за ноги та врятувати його.Правоохоронці зізналися, що рятували людину від вчинення самогубства вперше: «Часу на роздуми не було, якби прибули на місце на 30 секунд пізніше, можливо, чоловіка вже й не врятували б».Завдяки злагодженим діям операторки «102», диспетчера та працівників роти патрульної служби поліції особливого призначення «Світязь» громадянин цілий та неушкоджений. На місце виїхали медики, що надали чоловіку необхідну допомогу. Поліцейські ж провели з ним бесіду.