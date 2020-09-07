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У Рівному патрульні купили бабусі, яка не мала чого поїсти, продукти харчування

У Рівному патрульні купили бабусі, яка не мала чого поїсти, продукти харчування
У Рівному вчора, 11 січня, пообіді патрульні отримали виклик від небайдужої громадянки, що на вулиці Виговського з будинку сусідки-пенсіонерки чути крики про допомогу.

Про це повідомляє патрульна поліція Рівненської області.

На вказаному місці інспектори теж почули, як з будинку жінка просить їй допомогти. Потрапивши через вікно в помешкання, патрульні побачили на підлозі 89-річну бабусю, яка впала та не могла самостійно підвестись. Інспектори допомогли піднятися жінці з підлоги, медичної допомоги вона не потребувала.

Пенсіонерка розповіла інспекторам, що має невелику пенсію, грошей не вистачає та вона немає чого їсти. Родичі в неї є, проте за нею ніхто не хоче доглядати, а вона потребує сторонньої допомоги.

Патрульні одразу поїхали до магазину та купили необхідні продукти харчування для бабусі. Жінка щиро подякувала їм за небайдужість.
Поліцейські повідомили про подію соціальним службам.

У Рівному патрульні купили бабусі, яка не мала чого поїсти, продукти харчування

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Теги: Рівне, допомога, бабуся
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