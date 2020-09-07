У Рівному патрульні купили бабусі, яка не мала чого поїсти, продукти харчування
Сьогодні, 12:00
У Рівному вчора, 11 січня, пообіді патрульні отримали виклик від небайдужої громадянки, що на вулиці Виговського з будинку сусідки-пенсіонерки чути крики про допомогу.
Про це повідомляє патрульна поліція Рівненської області.
На вказаному місці інспектори теж почули, як з будинку жінка просить їй допомогти. Потрапивши через вікно в помешкання, патрульні побачили на підлозі 89-річну бабусю, яка впала та не могла самостійно підвестись. Інспектори допомогли піднятися жінці з підлоги, медичної допомоги вона не потребувала.
Пенсіонерка розповіла інспекторам, що має невелику пенсію, грошей не вистачає та вона немає чого їсти. Родичі в неї є, проте за нею ніхто не хоче доглядати, а вона потребує сторонньої допомоги.
Патрульні одразу поїхали до магазину та купили необхідні продукти харчування для бабусі. Жінка щиро подякувала їм за небайдужість.
Поліцейські повідомили про подію соціальним службам.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомляє патрульна поліція Рівненської області.
На вказаному місці інспектори теж почули, як з будинку жінка просить їй допомогти. Потрапивши через вікно в помешкання, патрульні побачили на підлозі 89-річну бабусю, яка впала та не могла самостійно підвестись. Інспектори допомогли піднятися жінці з підлоги, медичної допомоги вона не потребувала.
Пенсіонерка розповіла інспекторам, що має невелику пенсію, грошей не вистачає та вона немає чого їсти. Родичі в неї є, проте за нею ніхто не хоче доглядати, а вона потребує сторонньої допомоги.
Патрульні одразу поїхали до магазину та купили необхідні продукти харчування для бабусі. Жінка щиро подякувала їм за небайдужість.
Поліцейські повідомили про подію соціальним службам.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Днями вдарять морози: де у Луцьку можуть зігрітися безхатьки
Сьогодні, 12:19
Повідомили ім’я загиблого на Сході воїна
Сьогодні, 12:08
У Рівному патрульні купили бабусі, яка не мала чого поїсти, продукти харчування
Сьогодні, 12:00