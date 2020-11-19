В уряді напрацювали два шляхи, які дозволять суттєво знизити тарифи на газ для населення





Про це Денис Шмигаль.



Перший підхід — це формування тарифів на газ за формулою «ціна на європейських хабах «мінус» транспортування газу до України», який пропонує Міністерство енергетики. Крім того, пропонується тимчасово обмежити маржу для газопостачальників.



"Очікуваний результат: суттєве зниження тарифів і нівелювання спроб спекулянтів зберегти надприбутки в умовах формування нових європейських правил", - написав прем'єр-міністр.



Другий підхід, який пропонує державна компанія «Нафтогаз», — це посилення конкуренції на ринку шляхом обов’язкової публікації всіма газопостачальними компаніями свого річного тарифу на газ, як це вже робить «Нафтогаз». Крім того, пропонується, аби газопостачальні компанії почали активно конкурувати за базу споживачів, що призведе до зниження тарифів у межах відкритих торгів. Очікуваний результат: посилення конкуренції та, як наслідок, суттєве зменшення платіжок для українців.



Також за результати наради з відповідальними відомствами сформували механізм, який дозволить зменшити ціну на транспортування газу. За словами Дениса Шмигаля, НКРЕКП терміново починає ретельну перевірку всіх газопостачальників, які на сьогодні мають найвищі тарифи на цю послугу.



Також він додав, що з 11 січня в Україні 3,1 млн домогосподарств отримують субсидії для оплати комунальних послуг. Середній розмір нарахувань, наприклад за листопад 2020 року, становив 1,6 тисячі гривень. Це майже на 250 грн більше, ніж у 2019 році. В окремих регіонах середній розмір субсидії за рік зріс на 300-500 грн щомісячно. Це зменшує навантаження на сімейні бюджети найбільш незахищених верств населення.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Під час наради з керівництвом Міненерго, НАК «Нафтогаз», НКРЕКП, Оператором ГТС та представниками Офісу Президента напрацювали два підходи, які мають допомогти суттєво знизити тарифи на газ для населення.Про це повідомив на своїй сторінці у фесбуці прем'єр-міністр України— це формування тарифів на газ за формулою «ціна на європейських хабах «мінус» транспортування газу до України», який пропонує Міністерство енергетики. Крім того, пропонується тимчасово обмежити маржу для газопостачальників."Очікуваний результат: суттєве зниження тарифів і нівелювання спроб спекулянтів зберегти надприбутки в умовах формування нових європейських правил", - написав прем'єр-міністр., який пропонує державна компанія «Нафтогаз», — це посилення конкуренції на ринку шляхом обов’язкової публікації всіма газопостачальними компаніями свого річного тарифу на газ, як це вже робить «Нафтогаз». Крім того, пропонується, аби газопостачальні компанії почали активно конкурувати за базу споживачів, що призведе до зниження тарифів у межах відкритих торгів. Очікуваний результат: посилення конкуренції та, як наслідок, суттєве зменшення платіжок для українців.Також за результати наради з відповідальними відомствами сформували механізм, який дозволить зменшити ціну на транспортування газу. За словами Дениса Шмигаля, НКРЕКП терміново починає ретельну перевірку всіх газопостачальників, які на сьогодні мають найвищі тарифи на цю послугу.Також він додав, що з 11 січня в Україні 3,1 млн домогосподарств отримують субсидії для оплати комунальних послуг. Середній розмір нарахувань, наприклад за листопад 2020 року, становив 1,6 тисячі гривень. Це майже на 250 грн більше, ніж у 2019 році. В окремих регіонах середній розмір субсидії за рік зріс на 300-500 грн щомісячно. Це зменшує навантаження на сімейні бюджети найбільш незахищених верств населення.

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