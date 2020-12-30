Волинська поліція досі розшукує особливо небезпечного злочинця
Сьогодні, 12:34
На Волині тривають пошуки Жилковського (Власюка) Тараса Олексійовича, 6 жовтня 1975 року народження, жителя Володимира-Волинського.
Про це повідомляє сектор комунікації поліції у Волинській області.
Чоловік підозрюється у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 121 Кримінального кодексу України. У травні 2020 року він спричинив тілесні ушкодження чоловіку, внаслідок яких потерпілий помер.
Зловмисник раніше судимий за скоєння різноманітних злочинів.
Прикмети: зріст – 185-190 см, середньої статури, волосся темне, стрижка коротка.
Чоловік може представлятися різними іменами.
Просять громадян, яким відома будь-яка інформація про місцезнаходження небезпечного злочинця, невідкладно повідомити за номерами телефонів: 068-947-53-07, 099-142-03-82 або 102.
Конфіденційність гарантують.
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Про це повідомляє сектор комунікації поліції у Волинській області.
Чоловік підозрюється у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 121 Кримінального кодексу України. У травні 2020 року він спричинив тілесні ушкодження чоловіку, внаслідок яких потерпілий помер.
Зловмисник раніше судимий за скоєння різноманітних злочинів.
Прикмети: зріст – 185-190 см, середньої статури, волосся темне, стрижка коротка.
Чоловік може представлятися різними іменами.
Просять громадян, яким відома будь-яка інформація про місцезнаходження небезпечного злочинця, невідкладно повідомити за номерами телефонів: 068-947-53-07, 099-142-03-82 або 102.
Конфіденційність гарантують.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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