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Волинська поліція досі розшукує особливо небезпечного злочинця

Волинська поліція досі розшукує особливо небезпечного злочинця
На Волині тривають пошуки Жилковського (Власюка) Тараса Олексійовича, 6 жовтня 1975 року народження, жителя Володимира-Волинського.

Про це повідомляє сектор комунікації поліції у Волинській області.

Чоловік підозрюється у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 121 Кримінального кодексу України. У травні 2020 року він спричинив тілесні ушкодження чоловіку, внаслідок яких потерпілий помер.

Зловмисник раніше судимий за скоєння різноманітних злочинів.

Прикмети: зріст – 185-190 см, середньої статури, волосся темне, стрижка коротка.

Чоловік може представлятися різними іменами.

Просять громадян, яким відома будь-яка інформація про місцезнаходження небезпечного злочинця, невідкладно повідомити за номерами телефонів: 068-947-53-07, 099-142-03-82 або 102.

Конфіденційність гарантують.



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Теги: Волинь, пошуки, вбивство
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