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Зниклого на Київщині хлопця знайшли на Волині

Зниклого на Київщині хлопця знайшли на Волині
Зниклого 16-річного Віталія Келлі Джошуа, жителя Іванківського району Київщини, знайшли у Волинській області.

Про це повідомляє поліція Київської області.

16-річний хлопець втік вдруге з дому 10 січня. Віталій вже тікав від батьків у 2020 році. Минулого разу правоохоронці розшукували його упродовж трьох діб і знайшли у місті Києві.
Цього разу на його пошуки знадобилось поліцейським трохи більше доби. Працівники ювенальної превенції відпрацювали коло знайомих, друзів юнака та встановили можливе місце його перебування.

Розшукали неповнолітнього втікача у місті Ковелі Волинської області.

Хлопця повернули батькам. Неповнолітній пояснив поліцейським, що втік з дому через надмірну опіку батьків, а він прагне до самостійного життя.

Ювенальні поліцейські провели з утікачем профілактичну бесіду, роз’яснили можливі наслідки такої поведінки.

Зниклого на Київщині хлопця знайшли на Волині

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Теги: розшук, Ковель, Віталій Келлі Джошуа
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