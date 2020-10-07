Зниклого на Київщині хлопця знайшли на Волині

Зниклого 16-річного, жителя Іванківського району Київщини, знайшли у Волинській області.Про це повідомляє поліція Київської області.16-річний хлопець втік вдруге з дому 10 січня. Віталій вже тікав від батьків у 2020 році. Минулого разу правоохоронці розшукували його упродовж трьох діб і знайшли у місті Києві.Цього разу на його пошуки знадобилось поліцейським трохи більше доби. Працівники ювенальної превенції відпрацювали коло знайомих, друзів юнака та встановили можливе місце його перебування.Розшукали неповнолітнього втікача у місті Ковелі Волинської області.Хлопця повернули батькам. Неповнолітній пояснив поліцейським, що втік з дому через надмірну опіку батьків, а він прагне до самостійного життя.Ювенальні поліцейські провели з утікачем профілактичну бесіду, роз’яснили можливі наслідки такої поведінки.