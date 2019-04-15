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Працівникам волинської психлікарні боргують зароблене за кілька місяців

Працівникам волинської психлікарні боргують зароблене за кілька місяців
Працівникам Волинської обласної психіатричної лікарні заборгували майже 7 мільйонів гривень зарплати.

Про це у вівторок, 12 січня, під час бюджетних слухань у Волинській обласній раді розповіла директорка психіатричної лікарні Людмила Юрко, пише Перший.

За її словами, минулого року заклад отримав 73,8 мільйона гривень, що на 18 мільйонів менше, ніж у 2019-му. Проблеми з’явились після приєднання лікарні в селищі Олика.

«Вона фактично не фінансувалась. Фінансувалося лише 12-те відділення посиленого нагляду», – пояснила Людмила Юрко.

Відтак працівники наразі отримали аванс за листопад (борг – 2,7 мільйона гривень). Зарплату за грудень їм поки не виплатили (борг – 4,2 мільйона гривень).

За останній рік скоротили 158 працівників. Щоб отримати додаткове фінансування, лікарня хоче підписати договори з Нацслужбою здоров’я про надання нових послуг: надання стаціонарної паліативної допомоги, роботу мобільних паліативних бригад, мобільних бригад надання психіатричної допомоги амбулаторним хворим.

Договори планують підписати з 1 квітня, тож наразі невідомо, чи вдасться отримати додаткове фінансування.

Також Людмила Юрко сказала, що можна перевести хворих з Олики до Липин, однак голова Волинської обласної ради Григорій Недопад вважає, що питання не на часі.

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Теги: борги, зарплата, психлікарня
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