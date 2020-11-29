В Україну йдуть снігопади
Сьогодні, 15:03
Найближчої доби в південних, східних і північно-східних областях України очікується погіршення погодних умов, похолодання і снігопади.
Про це інформує "Інтерфакс-Україна" з посиланням на Укргідрометцентр.
13 січня у східних, південних, Сумській, Полтавській, Дніпропетровській областях очікується помірний, місцями значний сніг, пориви вітру 15-20 м/с, хуртовини, в Приазов'ї мокрий сніг з дощем, налипання мокрого снігу, ожеледь, на дорогах ожеледиця; на решті території – невеликий сніг.
Температура вночі становитиме 1-6° морозу; вдень - від 4° морозу до 1° тепла; у Криму вночі буде 0-5°, вдень - 3-8° тепла.
Вітер переважно північно-східний, на заході – північно-західний, 5-10 м/с.
У Києві 13 січня буде без істотних опадів, тільки ввечері очікується невеликий сніг, упродовж доби 2-4° морозу. Вітер переважно північно-східний, 5-10 м/с.
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Про це інформує "Інтерфакс-Україна" з посиланням на Укргідрометцентр.
13 січня у східних, південних, Сумській, Полтавській, Дніпропетровській областях очікується помірний, місцями значний сніг, пориви вітру 15-20 м/с, хуртовини, в Приазов'ї мокрий сніг з дощем, налипання мокрого снігу, ожеледь, на дорогах ожеледиця; на решті території – невеликий сніг.
Температура вночі становитиме 1-6° морозу; вдень - від 4° морозу до 1° тепла; у Криму вночі буде 0-5°, вдень - 3-8° тепла.
Вітер переважно північно-східний, на заході – північно-західний, 5-10 м/с.
У Києві 13 січня буде без істотних опадів, тільки ввечері очікується невеликий сніг, упродовж доби 2-4° морозу. Вітер переважно північно-східний, 5-10 м/с.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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