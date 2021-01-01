Які магазини і заклади відкриті у ТРЦ «ПортCity» у період локдауну*

З 8 до 24 січня у ТРЦ «ПортCity» працюють лише ті магазини та заклади, робота яких дозволена в період карантину.Про це повідомляє адміністрація ТРЦ «ПортCity».Зокрема, інформують, що відкриті такі магазини і заклади:1 поверх:• Там Там• Brain• Обмін валют• Аптека «Здорова Родина»• Оптика «Зір»• ТТТ• Банк інвестицій та заощаджень• Lifecell• Vodafone• Обмін валют• Zoo-люкс• Ябко• Люксоптика• Mi. ua2 поверх:• Watsons• Comfy• АЛЛО• Фокстрот3 поверх:• GC Barbershop• Nova• Brow BarНаголошують, що перукарні працюють за попереднім записом.Заклади харчування працюють лише у форматі "на виніс" та доставку:• Best Coffee• Best Burger• NY Street Pizza• Франс.уа• WOKA• Scorini• Mercy• MelroseДодають також, що святковий ярмарок на парковці ТРЦ працює у звичному режимі - щоденно з 11:00 до 21:00.