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Які магазини і заклади відкриті у ТРЦ «ПортCity» у період локдауну*

Які магазини і заклади відкриті у ТРЦ «ПортCity» у період локдауну*
З 8 до 24 січня у ТРЦ «ПортCity» працюють лише ті магазини та заклади, робота яких дозволена в період карантину.

Про це повідомляє адміністрація ТРЦ «ПортCity».

Зокрема, інформують, що відкриті такі магазини і заклади:

1 поверх:

• Там Там
• Brain
• Обмін валют
• Аптека «Здорова Родина»
• Оптика «Зір»
• ТТТ
• Банк інвестицій та заощаджень
• Lifecell
• Vodafone
• Обмін валют
• Zoo-люкс
• Ябко
• Люксоптика
• Mi. ua

2 поверх:

• Watsons
• Comfy
• АЛЛО
• Фокстрот

3 поверх:

• GC Barbershop
• Nova
• Brow Bar

Наголошують, що перукарні працюють за попереднім записом.

Заклади харчування працюють лише у форматі "на виніс" та доставку:

• Best Coffee
• Best Burger
• NY Street Pizza
• Франс.уа
• WOKA
• Scorini
• Mercy
• Melrose

Додають також, що святковий ярмарок на парковці ТРЦ працює у звичному режимі - щоденно з 11:00 до 21:00.

Які магазини і заклади відкриті у ТРЦ «ПортCity» у період локдауну*

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Теги: ТРЦ «ПортCity», локдаун
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