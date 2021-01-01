Які магазини і заклади відкриті у ТРЦ «ПортCity» у період локдауну*
Сьогодні, 13:40
З 8 до 24 січня у ТРЦ «ПортCity» працюють лише ті магазини та заклади, робота яких дозволена в період карантину.
Про це повідомляє адміністрація ТРЦ «ПортCity».
Зокрема, інформують, що відкриті такі магазини і заклади:
1 поверх:
• Там Там
• Brain
• Обмін валют
• Аптека «Здорова Родина»
• Оптика «Зір»
• ТТТ
• Банк інвестицій та заощаджень
• Lifecell
• Vodafone
• Обмін валют
• Zoo-люкс
• Ябко
• Люксоптика
• Mi. ua
2 поверх:
• Watsons
• Comfy
• АЛЛО
• Фокстрот
3 поверх:
• GC Barbershop
• Nova
• Brow Bar
Наголошують, що перукарні працюють за попереднім записом.
Заклади харчування працюють лише у форматі "на виніс" та доставку:
• Best Coffee
• Best Burger
• NY Street Pizza
• Франс.уа
• WOKA
• Scorini
• Mercy
• Melrose
Додають також, що святковий ярмарок на парковці ТРЦ працює у звичному режимі - щоденно з 11:00 до 21:00.
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Про це повідомляє адміністрація ТРЦ «ПортCity».
Зокрема, інформують, що відкриті такі магазини і заклади:
1 поверх:
• Там Там
• Brain
• Обмін валют
• Аптека «Здорова Родина»
• Оптика «Зір»
• ТТТ
• Банк інвестицій та заощаджень
• Lifecell
• Vodafone
• Обмін валют
• Zoo-люкс
• Ябко
• Люксоптика
• Mi. ua
2 поверх:
• Watsons
• Comfy
• АЛЛО
• Фокстрот
3 поверх:
• GC Barbershop
• Nova
• Brow Bar
Наголошують, що перукарні працюють за попереднім записом.
Заклади харчування працюють лише у форматі "на виніс" та доставку:
• Best Coffee
• Best Burger
• NY Street Pizza
• Франс.уа
• WOKA
• Scorini
• Mercy
• Melrose
Додають також, що святковий ярмарок на парковці ТРЦ працює у звичному режимі - щоденно з 11:00 до 21:00.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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