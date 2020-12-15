У Ковелі молодик пограбував продуктовий магазин
Сьогодні, 13:45
Ковельські патрульні затримали грабіжника.
Вчора, 11 січня, близько 16-ї години на лінію 102 надійшло повідомлення про те, що на вулиці Косачів невідомий чоловік у продуктовому магазині відкрито викрав продовольчі товари та побіг в невідомому напрямку, інформує пресслужба патрульної поліції у Волинській області.
Екіпаж патрульних, котрий негайно прибув на місце події, опитавши свідків та отримавши орієнтування, уже за декілька хвилин затримав ймовірного правопорушника.
На місце події патрульні викликали слідчо-оперативну групу Ковельського районного управління.
Виявилось, що 25-річний місцевий житель уже був судимий за вчинення подібних злочинів.
Наразі слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 186 (Грабіж) КК України. Чоловіка затримали в порядку ст. 208 (Затримання уповноваженою особою) КПК України.
Фото - ілюстративне.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Вчора, 11 січня, близько 16-ї години на лінію 102 надійшло повідомлення про те, що на вулиці Косачів невідомий чоловік у продуктовому магазині відкрито викрав продовольчі товари та побіг в невідомому напрямку, інформує пресслужба патрульної поліції у Волинській області.
Екіпаж патрульних, котрий негайно прибув на місце події, опитавши свідків та отримавши орієнтування, уже за декілька хвилин затримав ймовірного правопорушника.
На місце події патрульні викликали слідчо-оперативну групу Ковельського районного управління.
Виявилось, що 25-річний місцевий житель уже був судимий за вчинення подібних злочинів.
Наразі слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 186 (Грабіж) КК України. Чоловіка затримали в порядку ст. 208 (Затримання уповноваженою особою) КПК України.
Фото - ілюстративне.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
У Ковелі молодик пограбував продуктовий магазин
Сьогодні, 13:45
У місті на Волині агресивні собаки покусали людей
Сьогодні, 13:27