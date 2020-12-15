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У Ковелі молодик пограбував продуктовий магазин

У Ковелі молодик пограбував продуктовий магазин
Ковельські патрульні затримали грабіжника.

Вчора, 11 січня, близько 16-ї години на лінію 102 надійшло повідомлення про те, що на вулиці Косачів невідомий чоловік у продуктовому магазині відкрито викрав продовольчі товари та побіг в невідомому напрямку, інформує пресслужба патрульної поліції у Волинській області.

Екіпаж патрульних, котрий негайно прибув на місце події, опитавши свідків та отримавши орієнтування, уже за декілька хвилин затримав ймовірного правопорушника.

На місце події патрульні викликали слідчо-оперативну групу Ковельського районного управління.

Виявилось, що 25-річний місцевий житель уже був судимий за вчинення подібних злочинів.

Наразі слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 186 (Грабіж) КК України. Чоловіка затримали в порядку ст. 208 (Затримання уповноваженою особою) КПК України.

Фото - ілюстративне.

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Теги: Ковель, крадіжка, патрульна поліція
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