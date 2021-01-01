Де у Нововолинську працюватимуть пункти обігріву
Сьогодні, 19:18
У зв’язку з ускладненням погодних умов та похолоданням, з метою недопущення випадків переохолодження та обмороження населення у Нововолинську працюватумуть пункти обігріву.
Про це повідомляють на сторінці "Нововолинський міський відділ У ДСНС України у Волинській області".
Від 15 січня 2021 року відкриють два пункти обігріву. Працюватимуть вони на м-н Шахтарському, 36 та вул. Сірка, 5.
Працівники 5-ї ДПРЧ міста Нововолинськ будуть здійснювати цілодобове чергування.
Працюватимуть пункти обігріву до понеділка, 18 січня 2021 року.
Окрім цього, рятувальники активно проводять профілактичну роботу з громадянами, закликають бути обережними у зимовий період та розповідають, як себе поводити у тріскучі морози.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомляють на сторінці "Нововолинський міський відділ У ДСНС України у Волинській області".
Від 15 січня 2021 року відкриють два пункти обігріву. Працюватимуть вони на м-н Шахтарському, 36 та вул. Сірка, 5.
Працівники 5-ї ДПРЧ міста Нововолинськ будуть здійснювати цілодобове чергування.
Працюватимуть пункти обігріву до понеділка, 18 січня 2021 року.
Окрім цього, рятувальники активно проводять профілактичну роботу з громадянами, закликають бути обережними у зимовий період та розповідають, як себе поводити у тріскучі морози.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Погода в Луцьку та Волинській області на середу, 13 січня
Сьогодні, 20:00
Водіїв попереджають про ожеледицю на дорогах Волині
Сьогодні, 19:40
Де у Нововолинську працюватимуть пункти обігріву
Сьогодні, 19:18
У Камінь-Каширському районі легковик влетів у підводу
Сьогодні, 18:57