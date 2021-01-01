Де у Нововолинську працюватимуть пункти обігріву

У зв’язку з ускладненням погодних умов та похолоданням, з метою недопущення випадків переохолодження та обмороження населення у Нововолинську працюватумуть пункти обігріву.Про це повідомляють на сторінці "Нововолинський міський відділ У ДСНС України у Волинській області".Від 15 січня 2021 року відкриють два пункти обігріву. Працюватимуть вони на м-н Шахтарському, 36 та вул. Сірка, 5.Працівники 5-ї ДПРЧ міста Нововолинськ будуть здійснювати цілодобове чергування.Працюватимуть пункти обігріву до понеділка, 18 січня 2021 року.Окрім цього, рятувальники активно проводять профілактичну роботу з громадянами, закликають бути обережними у зимовий період та розповідають, як себе поводити у тріскучі морози.