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Де у Нововолинську працюватимуть пункти обігріву

Де у Нововолинську працюватимуть пункти обігріву
У зв’язку з ускладненням погодних умов та похолоданням, з метою недопущення випадків переохолодження та обмороження населення у Нововолинську працюватумуть пункти обігріву.

Про це повідомляють на сторінці "Нововолинський міський відділ У ДСНС України у Волинській області".

Від 15 січня 2021 року відкриють два пункти обігріву. Працюватимуть вони на м-н Шахтарському, 36 та вул. Сірка, 5.

Працівники 5-ї ДПРЧ міста Нововолинськ будуть здійснювати цілодобове чергування.

Працюватимуть пункти обігріву до понеділка, 18 січня 2021 року.

Окрім цього, рятувальники активно проводять профілактичну роботу з громадянами, закликають бути обережними у зимовий період та розповідають, як себе поводити у тріскучі морози.

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Теги: Нововолинськ, пункти обігріву
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