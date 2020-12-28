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На «Ягодині» затримали жінку, яку розшукували правоохоронці

На «Ягодині» затримали жінку, яку розшукували правоохоронці
На кордоні затримали мешканку Волинської області, яка підозрюється у вчиненні низці кримінальних правопорушень.

Про це повідомляє Державна прикордонна служба.

Волинянка рейсовим автобусом поверталася з-за кордону через пункт пропуску «Ягодин». Під час перевірки документів прикордонники встановили, що жінку розшукують правоохоронці на території України.

Зокрема, вона підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.191 «Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним, шляхом зловживання службовим становищем», ч.3 ст. 362 «Несанкціоновані дії з інформацією, яка оброблюється в електронно-обчислювальних машинах (комп'ютерах), автоматизованих системах, комп'ютерних мережах або зберігається на носіях такої інформації, вчинені особою, яка має право доступу до неї» та ч.2 ст.366 «Службове підроблення» Кримінального кодексу України.

Затриману передали компетентним правоохоронним органам для прийняття правового рішення.

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Теги: Ягодин, розшук, поліція
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