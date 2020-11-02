На волинському водосховищі вилучили браконьєрські сітки





Перевірку проводили на території Мар'янівського водосховища та на території орнітологічного заказника місцевого значення “Чаруків”.



На Мар'янівському водосховищі інспектори вилучили безгосподарські браконьєрські риболовні сітки загальною довжиною 300 метрів. Рибу, яка була в сітках випустили у природне середовище.



Якщо ви знаєте про факти браконьєрства, телефонуйте за номером "гарячої лінії": (0332) 72-33-96 або пишіть на еmail:

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