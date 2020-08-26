Нацбанк випустив першу в 2021 році пам’ятну монету

Нацбанк від сьогодні, 12 січня, вводить в обіг пам’ятну монету "Агатангел Кримський" - монета присвячена українському історику, орієнталісту, письменнику, перекладачу, одному із засновників української Академії наук та одному з перших її академіків – Агатангелу Кримському.Про це повідомляє Музей грошей НБУ у фейсбуці.Так, 15 січня цього року виповнюється 150 років від дня народження мовознавця."В одному зі своїх листів вчений жартома писав: "Легше буде сказати, яких мов я не знаю". Дослідники і досі сперечаються в підрахунках мов, якими володів поліглот. За різними даними, ця цифра коливається від майже 60 до понад 100 мов.Вільно говорячи такою кількістю мов, переважно східними, а також знаючи всі діалектні особливості української мови, Агатангел Кримський зробив значний внесок в українське сходознавство та україністику", - зазначають в НБУ.На аверсі монети розміщена композиція, яка символізує діяльність ученого-сходознавця та джерело знань - геометричний декор із розкритих книг, що складаються в багатопроменеву зірку. У її центрі знаходиться цитата мовознавця: "Я зрозумів, що мушу бути українофілом – це я зрозумів цілком свідомо". Унизу аверсу – факсиміле Агатангела Кримського.На реверсі монети на тлі вертикальних ліній, що вносять певний драматизм та символізують трагічну долю вченого, зображений портрет мовознавця. Під портретом діагонально розміщений напис "Агатангел Кримський" та вказані роки його життя.Художники: Володимир Таран, Олександр Харук, Сергій Харук. Скульптор – Анатолій Демяненко. Програмне моделювання – Віталій Андріянов.У НБУ додали, що монета продовжує серію "Видатні особистості", має номінал 2 гривні та виготовлена з недорогоцінного сплаву – нейзильберу.Придбати пам’ятну монету "Агатангел Кримський" можна буде через такі канали реалізації:через онлайн-замовлення Національного банку. Приймання онлайн-замовлень на цю пам’ятну монету розпочнеться з 15 січня та триватиме до 22 січня 2021 року. Один клієнт зможе придбати не більше 2 таких монет.Через мережу банків-дистриб’юторів (АТ "Ощадбанк", АТ АБ "УКРГАЗБАНК", АТ "АБ "РАДАБАНК", АТ "ТАСКОМБАНК"). Банки-дистриб’ютори розпочнуть отримувати від Національного банку ці монети з 15 січня 2021 року.Через інтернет-магазин Національного банку. Реалізація має розпочатися цього тижня, про що повідомлять додатково на офіційному сайті Національного банку та сайті інтернет-магазину. Один клієнт зможе придбати не більше 2 таких монет.