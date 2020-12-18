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Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

Медики, що рятують волинян від коронавірусу, отримують до 33 тисяч гривень доплат

Медики, що рятують волинян від коронавірусу, отримують до 33 тисяч гривень доплат
Лікарі, медсестри та санітари, які працюють з хворими на коронавірус, отримують до 300% надбавок до свого окладу. Найбільш завантажені лікарі можуть додатково отримати до 33 тисяч гривень.

Про це «Першому» розповів виконувач обов’язків директора Волинської обласної клінічної лікарні Олександр Дудар.

З його слів, у коронавірусному шпиталі у Боголюбах найбільші надбавки отримують лікарі-реаніматологи. Вони працюють з найтяжчими пацієнтами і відповідно мають від 22 до 33 тисяч гривень доплат, залежно від часу роботи.

Лікарі інфекційного відділення отримують від 18 до 24 тисяч гривень доплат, медичні сестри – від 9 до 18 тисяч гривень, молодші медичні сестри – до 12 тисяч гривень.

«Браку медичних працівників немає. За майже рік епідемії ми налагодили ротації», - каже Олександр Дудар.

У двох відділеннях шпиталю, які займаються вкрай важкими хворими, персонал працює з початку епідемії, в решті – він змінюється.

Однак доплати отримують не лише медичні працівники, які безпосередньо працюють з хворими, а усі, «залучені до ліквідації епідемії»: ті, що роблять тестування, організовують харчування, транспортування тощо. Загалом працівники обласної лікарні за 2020 рік отримали доплат на 50 мільйонів гривень.

Розмір доплати визначає керівник. Не завжди він сягає 300%.

«Якщо медик постійно знаходиться у відділенні, заповненому пацієнтами, він однозначно отримає 300%. Якщо цей фахівець працює у відділенні, де заповнено 20% ліжок, він отримає менше. Якщо ж це спеціаліст, якого викликали кілька разів на консультацію з основного корпусу лікарні, йому дадуть надбавки саме за ці консультації», - пояснив Олександр Дудар.

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Теги: медицина, коронавірус, доплати
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