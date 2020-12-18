Медики, що рятують волинян від коронавірусу, отримують до 33 тисяч гривень доплат





Про це Олександр Дудар.



З його слів, у коронавірусному шпиталі у Боголюбах найбільші надбавки отримують лікарі-реаніматологи. Вони працюють з найтяжчими пацієнтами і відповідно мають від 22 до 33 тисяч гривень доплат, залежно від часу роботи.



Лікарі інфекційного відділення отримують від 18 до 24 тисяч гривень доплат, медичні сестри – від 9 до 18 тисяч гривень, молодші медичні сестри – до 12 тисяч гривень.



«Браку медичних працівників немає. За майже рік епідемії ми налагодили ротації», - каже Олександр Дудар.



У двох відділеннях шпиталю, які займаються вкрай важкими хворими, персонал працює з початку епідемії, в решті – він змінюється.



Однак доплати отримують не лише медичні працівники, які безпосередньо працюють з хворими, а усі, «залучені до ліквідації епідемії»: ті, що роблять тестування, організовують харчування, транспортування тощо. Загалом працівники обласної лікарні за 2020 рік отримали доплат на 50 мільйонів гривень.



Розмір доплати визначає керівник. Не завжди він сягає 300%.



«Якщо медик постійно знаходиться у відділенні, заповненому пацієнтами, він однозначно отримає 300%. Якщо цей фахівець працює у відділенні, де заповнено 20% ліжок, він отримає менше. Якщо ж це спеціаліст, якого викликали кілька разів на консультацію з основного корпусу лікарні, йому дадуть надбавки саме за ці консультації», - пояснив Олександр Дудар.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Лікарі, медсестри та санітари, які працюють з хворими на коронавірус, отримують до 300% надбавок до свого окладу. Найбільш завантажені лікарі можуть додатково отримати до 33 тисяч гривень.Про це «Першому» розповів виконувач обов’язків директора Волинської обласної клінічної лікарніЗ його слів, у коронавірусному шпиталі у Боголюбах найбільші надбавки отримують лікарі-реаніматологи. Вони працюють з найтяжчими пацієнтами і відповідно мають від 22 до 33 тисяч гривень доплат, залежно від часу роботи.Лікарі інфекційного відділення отримують від 18 до 24 тисяч гривень доплат, медичні сестри – від 9 до 18 тисяч гривень, молодші медичні сестри – до 12 тисяч гривень.«Браку медичних працівників немає. За майже рік епідемії ми налагодили ротації», - каже Олександр Дудар.У двох відділеннях шпиталю, які займаються вкрай важкими хворими, персонал працює з початку епідемії, в решті – він змінюється.Однак доплати отримують не лише медичні працівники, які безпосередньо працюють з хворими, а усі, «залучені до ліквідації епідемії»: ті, що роблять тестування, організовують харчування, транспортування тощо. Загалом працівники обласної лікарні за 2020 рік отримали доплат на 50 мільйонів гривень.Розмір доплати визначає керівник. Не завжди він сягає 300%.«Якщо медик постійно знаходиться у відділенні, заповненому пацієнтами, він однозначно отримає 300%. Якщо цей фахівець працює у відділенні, де заповнено 20% ліжок, він отримає менше. Якщо ж це спеціаліст, якого викликали кілька разів на консультацію з основного корпусу лікарні, йому дадуть надбавки саме за ці консультації», - пояснив Олександр Дудар.

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