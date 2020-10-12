У центрі Луцька – затримання





Про це Інформаційному агентству ВолиньPost стало відомо з власних джерел.



За попередньою інформацією, через хабар у доларах затримали посадовців Державної екологічної інспекції у Волинській області.



Деталі – згодом.



Фото ІА «Конкурент».



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На проспекті Волі у Луцьку правоохоронці затримали двох чоловіків. Слідчі дії розпочалися сьогодні, 12 січня, приблизно о 15 годині.Про цестало відомо з власних джерел.За попередньою інформацією, через хабар у доларах затримали посадовців Державної екологічної інспекції у Волинській області.Деталі – згодом.

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