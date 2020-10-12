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У центрі Луцька – затримання

У центрі Луцька – затримання
На проспекті Волі у Луцьку правоохоронці затримали двох чоловіків. Слідчі дії розпочалися сьогодні, 12 січня, приблизно о 15 годині.

Про це Інформаційному агентству ВолиньPost стало відомо з власних джерел.

За попередньою інформацією, через хабар у доларах затримали посадовців Державної екологічної інспекції у Волинській області.

Деталі – згодом.

Фото ІА «Конкурент».

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Теги: затримання, Луцьк
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Коментарі 1
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Цирк продовжується.Серіал голобородька на великий екран,в центрі,всі хочуть "зреліщ",і може хліба...
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