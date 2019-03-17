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Затримання у центрі Луцька: відома офіційна версія

Затримання у центрі Луцька: відома офіційна версія
Двох посадовців Державної екологічної інспекції затримали на одержанні 1000 доларів США хабара.

Про це повідомила пресслужба обласної прокуратури.

Інформують, що за процесуального керівництва Волинської обласної прокуратури та оперативного супроводу УСБУ в області працівники Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові, затримали начальників двох відділів Державної екологічної інспекції у Волинській області на одержанні неправомірної вигоди в сумі 1000 доларів США.

Слідство вважає, що посадовці вимагали від суб’єкта господарювання ці кошти за зменшення розміру штрафних санкцій, накладених на підприємство за ненормативні викиди забруднюючих речовин у повітря.

Тривають першочергові слідчі дії та вирішується питання щодо повідомлення їм про підозру у вимаганні й одержанні неправомірної вигоди та обрання запобіжного заходу.

Нагадаємо, затримання на проспекті Волі у Луцьку відбулося сьогодні, 12 січня, приблизно в 15 годині.

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Теги: прокуратура, екологи, затримання
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