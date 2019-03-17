Затримання у центрі Луцька: відома офіційна версія
Сьогодні, 16:53
Двох посадовців Державної екологічної інспекції затримали на одержанні 1000 доларів США хабара.
Про це повідомила пресслужба обласної прокуратури.
Інформують, що за процесуального керівництва Волинської обласної прокуратури та оперативного супроводу УСБУ в області працівники Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові, затримали начальників двох відділів Державної екологічної інспекції у Волинській області на одержанні неправомірної вигоди в сумі 1000 доларів США.
Слідство вважає, що посадовці вимагали від суб’єкта господарювання ці кошти за зменшення розміру штрафних санкцій, накладених на підприємство за ненормативні викиди забруднюючих речовин у повітря.
Тривають першочергові слідчі дії та вирішується питання щодо повідомлення їм про підозру у вимаганні й одержанні неправомірної вигоди та обрання запобіжного заходу.
Нагадаємо, затримання на проспекті Волі у Луцьку відбулося сьогодні, 12 січня, приблизно в 15 годині.
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Про це повідомила пресслужба обласної прокуратури.
Інформують, що за процесуального керівництва Волинської обласної прокуратури та оперативного супроводу УСБУ в області працівники Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові, затримали начальників двох відділів Державної екологічної інспекції у Волинській області на одержанні неправомірної вигоди в сумі 1000 доларів США.
Слідство вважає, що посадовці вимагали від суб’єкта господарювання ці кошти за зменшення розміру штрафних санкцій, накладених на підприємство за ненормативні викиди забруднюючих речовин у повітря.
Тривають першочергові слідчі дії та вирішується питання щодо повідомлення їм про підозру у вимаганні й одержанні неправомірної вигоди та обрання запобіжного заходу.
Нагадаємо, затримання на проспекті Волі у Луцьку відбулося сьогодні, 12 січня, приблизно в 15 годині.
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