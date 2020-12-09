У районі ДПЗ чоловік випав з вікна багатоповерхівки
Сьогодні, 16:32
У районі ДПЗ чоловік випав з вікна четвертого поверху. Це сталося сьогодні, 12 січня.
Про це з посиланням на власні джерела повідомляє видання Район.Луцьк.
Відомо, що чоловік помер у «швидкій».
У секторі комунікації поліції Волині інформацію підтвердили. Попередня версія трагедії – самогубство.
На місці працюють слідчі.
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Про це з посиланням на власні джерела повідомляє видання Район.Луцьк.
Відомо, що чоловік помер у «швидкій».
У секторі комунікації поліції Волині інформацію підтвердили. Попередня версія трагедії – самогубство.
На місці працюють слідчі.
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