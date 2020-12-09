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У районі ДПЗ чоловік випав з вікна багатоповерхівки

У районі ДПЗ чоловік випав з вікна багатоповерхівки
У районі ДПЗ чоловік випав з вікна четвертого поверху. Це сталося сьогодні, 12 січня.

Про це з посиланням на власні джерела повідомляє видання Район.Луцьк.

Відомо, що чоловік помер у «швидкій».

У секторі комунікації поліції Волині інформацію підтвердили. Попередня версія трагедії – самогубство.

На місці працюють слідчі.

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Теги: самогубство, Луцьк, ДПЗ
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