У районі ДПЗ чоловік випав з вікна багатоповерхівки





Про це з посиланням на власні джерела повідомляє видання



Відомо, що чоловік помер у «швидкій».



У секторі комунікації поліції Волині інформацію підтвердили. Попередня версія трагедії – самогубство.



На місці працюють слідчі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У районі ДПЗ чоловік випав з вікна четвертого поверху. Це сталося сьогодні, 12 січня.Про це з посиланням на власні джерела повідомляє видання Район.Луцьк Відомо, що чоловік помер у «швидкій».У секторі комунікації поліції Волині інформацію підтвердили. Попередня версія трагедії – самогубство.На місці працюють слідчі.

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