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На Волині зґвалтували 24-річну дівчину

На Волині зґвалтували 24-річну дівчину
У Нововолинську чоловік зґвалтував 24-річну дівчину.

Про це Волинським Новинам стало відомо з власних джерел.

Подія трапилася вчора, 11 січня, пізно ввечері в Нововолинську. Чоловік, застосовуючи фізичну силу, вступив у статеві зносини з дівчиною.

Постраждалу з ушкодженнями госпіталізували у Нововолинську ЦМЛ. Наразі дівчина перебуває у лікарні.

Інформацію підтвердили у пресслужбі ГУНП у Волинській області, зазначивши, що дійсно до правоохоронних органів надходило повідомлення від 24-річної мешканки Нововолинська про те, що візуально знайомий чоловік зґвалтував її.

Поліцейські оперативно встановили особу зловмисника, ним виявився 25-річний місцевий житель. Відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч 1 ст 152 ККУ (зґвалтування). Триває слідство.

Наразі призначено низку експертиз, після результатів яких буде прийматися рішення про оголошення підозри зловмиснику.

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Теги: зґвалтування, Нововолинськ
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