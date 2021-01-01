На Волині зґвалтували 24-річну дівчину





Про це



Подія трапилася вчора, 11 січня, пізно ввечері в Нововолинську. Чоловік, застосовуючи фізичну силу, вступив у статеві зносини з дівчиною.



Постраждалу з ушкодженнями госпіталізували у Нововолинську ЦМЛ. Наразі дівчина перебуває у лікарні.



Інформацію підтвердили у пресслужбі ГУНП у Волинській області, зазначивши, що дійсно до правоохоронних органів надходило повідомлення від 24-річної мешканки Нововолинська про те, що візуально знайомий чоловік зґвалтував її.



Поліцейські оперативно встановили особу зловмисника, ним виявився 25-річний місцевий житель. Відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч 1 ст 152 ККУ (зґвалтування). Триває слідство.



Наразі призначено низку експертиз, після результатів яких буде прийматися рішення про оголошення підозри зловмиснику.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Нововолинську чоловік зґвалтував 24-річну дівчину.Про це Волинським Новинам стало відомо з власних джерел.Подія трапилася вчора, 11 січня, пізно ввечері в Нововолинську. Чоловік, застосовуючи фізичну силу, вступив у статеві зносини з дівчиною.Постраждалу з ушкодженнями госпіталізували у Нововолинську ЦМЛ. Наразі дівчина перебуває у лікарні.Інформацію підтвердили у пресслужбі ГУНП у Волинській області, зазначивши, що дійсно до правоохоронних органів надходило повідомлення від 24-річної мешканки Нововолинська про те, що візуально знайомий чоловік зґвалтував її.Поліцейські оперативно встановили особу зловмисника, ним виявився 25-річний місцевий житель. Відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч 1 ст 152 ККУ (зґвалтування). Триває слідство.Наразі призначено низку експертиз, після результатів яких буде прийматися рішення про оголошення підозри зловмиснику.

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