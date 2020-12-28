Тривають пошуки лучанина, який сів у авто і поїхав у невідомому напрямку
Сьогодні, 17:08
Співробітники ГУНП у Волинській області розшукують Марченка Віталія Анатолійовича, 31 травня 1981 року народження, жителя Луцька.
Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волині.
Нагадаємо, раніше повідомляє, що вночі 20 грудня чоловік поїхав у невідомому напрямку автомобілем Volkswagen T4 синього кольору. На зв'язок громадянин не виходить, місцезнаходження його невідоме.
Прикмети: на вигляд 40-45 років, зріст близько 175 см, худорлявої тілобудови, русий.
Особливі прикмети: татуювання – орел на плечі.
Був одягнений: у куртку чорного кольору, сині джинси та сині кросівки.
Поліція просить ромадян, котрим відома будь-яка інформація про його місцезнаходження, невідкладно повідомити за номерами телефонів: 0332-24-22-95, 068-947-53-07 або 102.
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Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волині.
Нагадаємо, раніше повідомляє, що вночі 20 грудня чоловік поїхав у невідомому напрямку автомобілем Volkswagen T4 синього кольору. На зв'язок громадянин не виходить, місцезнаходження його невідоме.
Прикмети: на вигляд 40-45 років, зріст близько 175 см, худорлявої тілобудови, русий.
Особливі прикмети: татуювання – орел на плечі.
Був одягнений: у куртку чорного кольору, сині джинси та сині кросівки.
Поліція просить ромадян, котрим відома будь-яка інформація про його місцезнаходження, невідкладно повідомити за номерами телефонів: 0332-24-22-95, 068-947-53-07 або 102.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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