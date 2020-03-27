Які переваги та недоліки мають фотошпалери*





Переваги сучасних фотошпалер



1. Чудова якість. Стильну продукцію виробляють за інноваційними технологіями. Шпалери не втрачають колір навіть після тривалого впливу прямих променів сонця.



2. Різноманітні варіації. Існує можливість виробництва продукції за індивідуальними замовленнями. При цьому можна використовувати практично будь-яке зображення. У магазинах, салонах, офісах доречно наклеїти шпалери з логотипом компанії.



3. Фотошпалери в інтер'єрі мають чудовий зовнішній вигляд. Споглядання спокійних пейзажів і гармонійних візерунків, прекрасних квітів і розкішних будинків умиротворяє мешканців житла і дарує розслаблення і відпочинок після напруженого трудового дня.

Фотошпалери допомагають перетворити домашній інтер'єр, візуально розширити невеликий простір.



Недоліки такої продукції



Фотошпалери на стіну мають також і недоліки. Зокрема, пов'язані з наклеюванням:



1. Фотошпалери можна клеїти далеко не на будь-яку стіну. Вони здатні ідеально лягти лише на бездоганно рівну поверхню. В іншому випадку вони підкреслять всі вади. Зовнішній вигляд буде досить неестетичним.



2. Для наклеювання фотошпалер потрібні професійні навички. Розмір одного листа у них значно більший, ніж у звичайної продукції.

Такі труднощі легко подолати, уклавши контракт з кваліфікованими майстрами.



Компанія



Успішна діяльність компанії



ТМ «Арт-Шпалери» виготовляє і реалізує красиві панно. Вони вирізняються прекрасною фактурою і чіткою графікою. Друк яскравий і екологічний. Зернистий малюнок відсутній.



Компанія «Арт-Шпалери» невпинно вдосконалює продукцію. Для її виробництва використовують новітню техніку Hewlett Packard і нетоксичні матеріали. Вартість товару цілком доступна. Замовники мають прекрасну можливість вибрати зображення в електронному каталозі. Для тих, хто не знайшов відповідний малюнок, співробітники фірми підберуть оптимальне зображення в фотобанку або виготовлять полотно з фото замовника.



Представництва «Арт-Шпалери» працюють по всій території України.

Продукцію можна замовити як через фірмовий сайт, так і телефоном. Заповнивши форму зворотного зв'язку, потенційний клієнт може поспілкуватися з менеджером.



Доставка буде виконана вчасно за вказаною в замовленні адресою. Замовник оплачує покупку вже після доставки.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Безсумнівно, сучасні фотошпалери дуже естетичні, красиві і оригінальні. Однак, збираючись купити фотошпалери, варто ознайомитися з усіма плюсами і мінусами цієї продукції.1. Чудова якість. Стильну продукцію виробляють за інноваційними технологіями. Шпалери не втрачають колір навіть після тривалого впливу прямих променів сонця.2. Різноманітні варіації. Існує можливість виробництва продукції за індивідуальними замовленнями. При цьому можна використовувати практично будь-яке зображення. У магазинах, салонах, офісах доречно наклеїти шпалери з логотипом компанії.3. Фотошпалери в інтер'єрі мають чудовий зовнішній вигляд. Споглядання спокійних пейзажів і гармонійних візерунків, прекрасних квітів і розкішних будинків умиротворяє мешканців житла і дарує розслаблення і відпочинок після напруженого трудового дня.Фотошпалери допомагають перетворити домашній інтер'єр, візуально розширити невеликий простір.Фотошпалери на стіну мають також і недоліки. Зокрема, пов'язані з наклеюванням:1. Фотошпалери можна клеїти далеко не на будь-яку стіну. Вони здатні ідеально лягти лише на бездоганно рівну поверхню. В іншому випадку вони підкреслять всі вади. Зовнішній вигляд буде досить неестетичним.2. Для наклеювання фотошпалер потрібні професійні навички. Розмір одного листа у них значно більший, ніж у звичайної продукції.Такі труднощі легко подолати, уклавши контракт з кваліфікованими майстрами.Компанія «Арт-Шпалери» виробляє високоякісну продукцію. Її співробітники піклуються про комфорт клієнтів, які купують фотошпалери. Щоб прискорити ремонт і отримати холоший результат, слід довіритися професіоналам. Компетентні консультації фахівців, послуги дизайнера і робота майстрів з поклейки перетворюють звичайний ремонт в феєричну креативну дію. Створюються прекрасні зображення і колажі. Все це органічно вписується в інтер'єр житла замовника.ТМ «Арт-Шпалери» виготовляє і реалізує красиві панно. Вони вирізняються прекрасною фактурою і чіткою графікою. Друк яскравий і екологічний. Зернистий малюнок відсутній.Компанія «Арт-Шпалери» невпинно вдосконалює продукцію. Для її виробництва використовують новітню техніку Hewlett Packard і нетоксичні матеріали. Вартість товару цілком доступна. Замовники мають прекрасну можливість вибрати зображення в електронному каталозі. Для тих, хто не знайшов відповідний малюнок, співробітники фірми підберуть оптимальне зображення в фотобанку або виготовлять полотно з фото замовника.Представництва «Арт-Шпалери» працюють по всій території України.Продукцію можна замовити як через фірмовий сайт, так і телефоном. Заповнивши форму зворотного зв'язку, потенційний клієнт може поспілкуватися з менеджером.Доставка буде виконана вчасно за вказаною в замовленні адресою. Замовник оплачує покупку вже після доставки.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію