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У Луцьку скликають сесію, аби звернутися до керівництва держави щодо тарифів

У Луцьку скликають сесію, аби звернутися до керівництва держави щодо тарифів
В четвер, 14 січня, відбудеться позачергове засідання Луцької міської ради.

Про це повідомив Луцький міський голова Ігор Поліщук.

Він зауважив, що скликає позачергове засідання сесії для розгляду та голосування проекту рішення про звернення до Президента України, Кабінету Міністрів України, Верховної Ради України та НКРЕП щодо недопущення підвищення тарифів для населення.

Зауважимо, що у багатьох містах України у ці дні люди виходять на протести через підвищення тарифів, а також перекривають автошляхи.

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Теги: тарифи, сесія, Ігор Поліщук
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