У Луцьку скликають сесію, аби звернутися до керівництва держави щодо тарифів





Про це повідомив Луцький міський голова Ігор Поліщук.



Він зауважив, що скликає позачергове засідання сесії для розгляду та голосування проекту рішення про звернення до Президента України, Кабінету Міністрів України, Верховної Ради України та НКРЕП щодо недопущення підвищення тарифів для населення.



Зауважимо, що у багатьох містах України у ці дні люди виходять на протести через підвищення тарифів, а також перекривають автошляхи.

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