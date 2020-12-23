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Скільки шкіл на Волині підключили до сервісу е-журналів

Скільки шкіл на Волині підключили до сервісу е-журналів
Дистанційне навчання в деяких закладах розпочалося, а школи тільки-тільки починають приєднуватися до державної системи електронних журналів.

У грудні 2020 року Міністерство освіти і науки повідомило, що в Україні розпочали тестування програмного модуля електронних щоденників та журналів закладів загальної середньої освіти. А вже у січні до сервісу е-журналів та е-щоденників почали безкоштовно підключати школи, які ще не мають їх у користуванні.

Нагадаємо, модуль E-Journal є частиною модернізованої державної системи АІКОМ, яка займається збором, зберіганням та управлінням даними. Управлінням системою здійснює державна установа «Інститут освітньої аналітики».

У коментарі Інформаційному агентству Волинські Новини, представники ДНУ «Інститут освітньої аналітики» повідомили, що станом на 12 січня в системі зареєстровані лише дві школи з Волині. Всього в системі зареєструвалося 200 українських навчальних закладів.

Згадана система, пояснили в закладі, також передбачає, що учні матимуть і електронні щоденники. Доступ учням до е-щоденників має забезпечити адміністратор, визначений школою, після підключення її до системи.

На думку міністра освіти Сергія Шкарлета, електронний щоденник та електронний журнал – це сучасні інструменти, які дозволяють уникнути паперового дублювання, забезпечити доступ батьків до оцінки кожної дитини, а також дозволяють уникнути певних корупційних складових у виставленні оцінок.

До слова, у бюджеті на освіту на 2021 рік передбачили 1 мільярд гривень на організацію дистанційного навчання для всіх українських шкіл. У зв’язку з введенням локдауну деякі волинські школи розпочали дистанційне навчання з 11 січня, решта закладів, у яких ще тривають канікули, працюватимуть дистанційно з 18 січня.


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Теги: електронні журнали, Волинь, школи
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