Скільки шкіл на Волині підключили до сервісу е-журналів





У грудні 2020 року Міністерство освіти і науки повідомило, що в Україні розпочали тестування програмного модуля електронних щоденників та журналів закладів загальної середньої освіти. А вже у січні до сервісу е-журналів та е-щоденників почали безкоштовно підключати школи, які ще не мають їх у користуванні.



Нагадаємо, модуль E-Journal є частиною модернізованої державної системи АІКОМ, яка займається збором, зберіганням та управлінням даними. Управлінням системою здійснює державна установа «Інститут освітньої аналітики».



У коментарі



Згадана система, пояснили в закладі, також передбачає, що учні матимуть і електронні щоденники. Доступ учням до е-щоденників має забезпечити адміністратор, визначений школою, після підключення її до системи.



На думку міністра освіти Сергія Шкарлета, електронний щоденник та електронний журнал – це сучасні інструменти, які дозволяють уникнути паперового дублювання, забезпечити доступ батьків до оцінки кожної дитини, а також дозволяють уникнути певних корупційних складових у виставленні оцінок.



До слова, у бюджеті на освіту на 2021 рік передбачили 1 мільярд гривень на організацію дистанційного навчання для всіх українських шкіл. У зв’язку з введенням локдауну деякі волинські школи розпочали дистанційне навчання з 11 січня, решта закладів, у яких ще тривають канікули, працюватимуть дистанційно з 18 січня.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Дистанційне навчання в деяких закладах розпочалося, а школи тільки-тільки починають приєднуватися до державної системи електронних журналів.У грудні 2020 року Міністерство освіти і науки повідомило, що в Україні розпочали тестування програмного модуля електронних щоденників та журналів закладів загальної середньої освіти. А вже у січні до сервісу е-журналів та е-щоденників почали безкоштовно підключати школи, які ще не мають їх у користуванні.Нагадаємо, модуль E-Journal є частиною модернізованої державної системи АІКОМ, яка займається збором, зберіганням та управлінням даними. Управлінням системою здійснює державна установа «Інститут освітньої аналітики».У коментарі Інформаційному агентству Волинські Новини, представники ДНУ «Інститут освітньої аналітики» повідомили, що станом на 12 січня в системі зареєстровані лише дві школи з Волині. Всього в системі зареєструвалося 200 українських навчальних закладів.Згадана система, пояснили в закладі, також передбачає, що учні матимуть і електронні щоденники. Доступ учням до е-щоденників має забезпечити адміністратор, визначений школою, після підключення її до системи.На думку міністра освіти, електронний щоденник та електронний журнал – це сучасні інструменти, які дозволяють уникнути паперового дублювання, забезпечити доступ батьків до оцінки кожної дитини, а також дозволяють уникнути певних корупційних складових у виставленні оцінок.До слова, у бюджеті на освіту на 2021 рік передбачили 1 мільярд гривень на організацію дистанційного навчання для всіх українських шкіл. У зв’язку з введенням локдауну деякі волинські школи розпочали дистанційне навчання з 11 січня, решта закладів, у яких ще тривають канікули, працюватимуть дистанційно з 18 січня.

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