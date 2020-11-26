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У Камінь-Каширському районі легковик влетів у підводу

У Камінь-Каширському районі легковик влетів у підводу
У селі Воєгоща Камінь-Каширського району автомобіль Volkswagen Passat здійснив наїзд на гужову підводу.

Про це Інформаційному агентству Волинські Новини стало відомо з власних джерел.

Дорожньо-транспортна пригода трапилася 11 січня близько 22 години у селі Воєгоща Камінь-Каширського району. Як відомо, водій легковика не встиг зреагувати та врізався в гужову підводу, яка рухалася в попутньому напрямку.

Внаслідок аварії їздового підводи було госпіталізовано до лікарні. У чоловіка численні гематоми та травма голови. Водій автомобіля не постраждав.

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Теги: Камінь-Каширський район, аварія
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