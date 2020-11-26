У Камінь-Каширському районі легковик влетів у підводу
Сьогодні, 18:57
У селі Воєгоща Камінь-Каширського району автомобіль Volkswagen Passat здійснив наїзд на гужову підводу.
Про це Інформаційному агентству Волинські Новини стало відомо з власних джерел.
Дорожньо-транспортна пригода трапилася 11 січня близько 22 години у селі Воєгоща Камінь-Каширського району. Як відомо, водій легковика не встиг зреагувати та врізався в гужову підводу, яка рухалася в попутньому напрямку.
Внаслідок аварії їздового підводи було госпіталізовано до лікарні. У чоловіка численні гематоми та травма голови. Водій автомобіля не постраждав.
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Про це Інформаційному агентству Волинські Новини стало відомо з власних джерел.
Дорожньо-транспортна пригода трапилася 11 січня близько 22 години у селі Воєгоща Камінь-Каширського району. Як відомо, водій легковика не встиг зреагувати та врізався в гужову підводу, яка рухалася в попутньому напрямку.
Внаслідок аварії їздового підводи було госпіталізовано до лікарні. У чоловіка численні гематоми та травма голови. Водій автомобіля не постраждав.
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