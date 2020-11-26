У Камінь-Каширському районі легковик влетів у підводу





Про це



Дорожньо-транспортна пригода трапилася 11 січня близько 22 години у селі Воєгоща Камінь-Каширського району. Як відомо, водій легковика не встиг зреагувати та врізався в гужову підводу, яка рухалася в попутньому напрямку.



Внаслідок аварії їздового підводи було госпіталізовано до лікарні. У чоловіка численні гематоми та травма голови. Водій автомобіля не постраждав.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У селі Воєгоща Камінь-Каширського району автомобіль Volkswagen Passat здійснив наїзд на гужову підводу.Про це Інформаційному агентству Волинські Новини стало відомо з власних джерел.Дорожньо-транспортна пригода трапилася 11 січня близько 22 години у селі Воєгоща Камінь-Каширського району. Як відомо, водій легковика не встиг зреагувати та врізався в гужову підводу, яка рухалася в попутньому напрямку.Внаслідок аварії їздового підводи було госпіталізовано до лікарні. У чоловіка численні гематоми та травма голови. Водій автомобіля не постраждав.

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