вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Погода в Луцьку та Волинській області на середу, 13 січня

Погода в Луцьку та Волинській області на середу, 13 січня
У Волинській області синоптики прогнозують завтра, 13 січня, хмарну погоду. Вночі невеликий сніг. Вдень сніг та мокрий сніг. Вдень місцями слабке налипання мокрого снігу. Попереджають про ожеледицю надорогах.

Про це йдеться на сайті Волинського гідрометцентру.

Вітер західний, 7-12 м/с. Температура вночі 1-6º морозу, вдень від 3º морозу до 2º тепла.

У Луцька 13 січня також очікується хмарна погода. Вночі невеликий сніг. Вдень сніг та мокрий сніг. На дорогах ожеледиця. Вітер західний, 7-12 м/с. Температура вночі 3-5º морозу, вдень близько 0º .

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: прогноз погоди, Луцьк, Волинська область
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Локдаун: як працюють луцькі «Нова Лінія» та «Епіцентр». ФОТО
Публікація на ВолиньPost у 2020-му зібрала рекордні перегляди серед інтернет-видань області за всі часи
10 улюблених історій про людей від ВолиньPost у 2020-му
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Є всі підстави для продовження локдауну, – Степанов
Сьогодні, 20:19
Волинянку ошукали під час інтернет-покупки
Сьогодні, 20:17
Погода в Луцьку та Волинській області на середу, 13 січня
Сьогодні, 20:00
Водіїв попереджають про ожеледицю на дорогах Волині
Сьогодні, 19:40
Де у Нововолинську працюватимуть пункти обігріву
Сьогодні, 19:18
Схожі новини
Погода в Луцьку та Волинській області на вівторок, 12 січня Погода в Луцьку та Волинській області на вівторок, 12 січня
11 січень, 20:00
Погода в Луцьку та Волинській області на п'ятницю, 8 січня Погода в Луцьку та Волинській області на п'ятницю, 8 січня
07 січень, 20:00
Курс валют у Луцьку на 7 січня Курс валют у Луцьку на 7 січня
07 січень, 10:50
Якою буде погода у Луцьку та Волинській області на Різдво Якою буде погода у Луцьку та Волинській області на Різдво
06 січень, 20:00
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Вихователька дитсадка на Волині створює неповторні горнятка
Сьогодні, 20:40
 0
Є всі підстави для продовження локдауну, – Степанов
Сьогодні, 20:19
 0
Волинянку ошукали під час інтернет-покупки
Сьогодні, 20:17
 0
Погода в Луцьку та Волинській області на середу, 13 січня
Сьогодні, 20:00
 0
Водіїв попереджають про ожеледицю на дорогах Волині
Сьогодні, 19:40
 0
Медіа
відео
1/8