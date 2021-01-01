Погода в Луцьку та Волинській області на середу, 13 січня





Про це йдеться на сайті Волинського гідрометцентру.



Вітер західний, 7-12 м/с. Температура вночі 1-6º морозу, вдень від 3º морозу до 2º тепла.



У Луцька 13 січня також очікується хмарна погода. Вночі невеликий сніг. Вдень сніг та мокрий сніг. На дорогах ожеледиця. Вітер західний, 7-12 м/с. Температура вночі 3-5º морозу, вдень близько 0º .

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Волинській області синоптики прогнозують завтра, 13 січня, хмарну погоду. Вночі невеликий сніг. Вдень сніг та мокрий сніг. Вдень місцями слабке налипання мокрого снігу. Попереджають про ожеледицю надорогах.Про це йдеться на сайті Волинського гідрометцентру.Вітер західний, 7-12 м/с. Температура вночі 1-6º морозу, вдень від 3º морозу до 2º тепла.У Луцька 13 січня також очікується хмарна погода. Вночі невеликий сніг. Вдень сніг та мокрий сніг. На дорогах ожеледиця. Вітер західний, 7-12 м/с. Температура вночі 3-5º морозу, вдень близько 0º .

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